ЗСУ перетворили унікальний російський гелікоптер Мі-35М за $36 млн на купу брухту

Гелікоптер Мі-35М перетворився на купу брухту / Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Українські захисники знищили унікальний російський вертоліт Мі-35М. Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"Українські військові завалили унікальний Мі-35М! З автоматом перекосу, як у ударного Мі-28", - написав він у Telegram.

Подробиці Братчук не уточнив, але опублікував яскраві фото російського гелікоптера, який перетворився на купу брухту.

У РФ стверджували, що Мі-35М має "високу бойову живучість і надійність".

Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Гелікоптер Мі-35М - що про нього відомо

Мі - 24ВМ (Мі-35М, AH-2 Sabre) — російський транспортно-бойовий вертоліт цілодобового застосування, розроблений в ОКБ Міля. Серійно випускається в Ростові-на-Дону на заводі Роствертол холдингу Вертольоти Росії як на експорт, так і для потреб Міноборони Росії.

Призначений для знищення бронетанкового озброєння й техніки, десантування і вогневої підтримки підрозділів Сухопутних військ, евакуації поранених, а також для перевезення вантажів в кабіні або на зовнішньому підвісі.

Гелікоптер Мі-35М має поліпшені льотно-технічні та експлуатаційні характеристики, ніж його "побратими" марки Мі. Може виконувати свої бойові завдання цілодобово і більш ефективно застосовувати всі види озброєння в різних фізико-географічних умовах, зокрема в умовах високогір'я та спекотного клімату.

Мі-35М, на відміну від Мі-24 інших модифікацій, має шасі, що не збираються і забезпечують енергопоглинання при падінні, та укорочене крило з двома, замість трьох, точками підвіски озброєнь. Поставлено новий автомат перекосу.

Гелікоптер Мі-35М / Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Гелікоптер оснащений сучасним бортовим радіоелектронним обладнанням, що включає в себе тепловізійний і телевізійний канал, лазерний далекомір і пеленгатор.

Станом на січень 2017 року в Росії було понад 120 одиниць гелікоптерів Мі35-М.

Вартість однієї одиниці: $12,5 млн (2008 рік) — $36 млн (2013 рік).

Як повідомляв Главред, український пілот у небі над Херсонщиною у бою збив російський Су-35 за близько 100 млн грн і знищив позиції ворога.

Су-35 намагався вбити українських штурмовиків. Нищівного удару військовому з "другої армії світу" завдав пілот на МіГ-29, який прикривав наших захисників.

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