Зеленський розповів, що чекає захисників "Азовсталі" після виходу з заводу / скріншот

Захисники "Азовсталі" повернуться в Україну після обміну з РФ. Гарантії безпеки нашим захисникам дали ряд міжнародних організацій.

В інтерв'ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Президента Володимир Зеленський зазначив, що евакуація захисників Маріуполя майже закінчилася.

"Далі все залежить від ООН, Червоного Хреста, Росії, які давали зобов'язання, що всі вони будуть в безпеці і чекатимуть обміну. Закінчиться процес (евакуації з "Азовсталі" - ред.), яким зараз керує розвідка, і будемо забирати їх додому", - зазначив президент.

Також Зеленський підкреслив, що під час війни такі питання, як із захисниками Маріуполя, потрібно вирішувати дипломатичним шляхом.

Евакуація з Азовсталі

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід українських військових з території оточеного ворогами заводу "Азовсталь" у Маріуполі має завершитися найближчим часом.

Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що у РФ можуть завищувати кількість захисників України, які тримали оборону на Азовсталі в Маріуполі.

Це робиться для того, щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод протягом тривалого часу.

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