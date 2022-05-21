Зеленський розповів, що чекає захисників "Азовсталі" після виходу з заводу

Президент зазначив, що операція з порятунку наших бійців добігає кінця.
Захисники "Азовсталі" повернуться в Україну після обміну з РФ. Гарантії безпеки нашим захисникам дали ряд міжнародних організацій.
В інтерв'ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Президента Володимир Зеленський зазначив, що евакуація захисників Маріуполя майже закінчилася.
"Далі все залежить від ООН, Червоного Хреста, Росії, які давали зобов'язання, що всі вони будуть в безпеці і чекатимуть обміну. Закінчиться процес (евакуації з "Азовсталі" - ред.), яким зараз керує розвідка, і будемо забирати їх додому", - зазначив президент.
Також Зеленський підкреслив, що під час війни такі питання, як із захисниками Маріуполя, потрібно вирішувати дипломатичним шляхом.
Евакуація з Азовсталі
20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід українських військових з території оточеного ворогами заводу "Азовсталь" у Маріуполі має завершитися найближчим часом.
Тим часом в Інституті вивчення війни вважають, що у РФ можуть завищувати кількість захисників України, які тримали оборону на Азовсталі в Маріуполі.
Це робиться для того, щоб або збільшити кількість російських військовополонених при обміні, або щоб не визнавати, що всього "сотням" українських воїнів вдавалося утримувати завод протягом тривалого часу.
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