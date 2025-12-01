Ціни обвалились більш як на 50%: улюблений продукт українців різко подешевшав

У супермаркетах ціни на сезонний фрукт неочікувано обвалилися.

Як змінилися ціни на мандарини в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik, Главред

В Україні подешевшали мандарини

Мандарини Клементин подешевшали майже на 57%

У супермаркетах ціни на один з найулюбленіших сезонних фруктів українців різко впали. Мова йде про мандарини, деякі сорти яких за останні два місяці подешевшали більш як на 50%.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на сьогодні, 1 грудня, кілограм мандаринів можна купити менш як за 70 гривень, хоча ще у листопаді ціна на них перевищувала 100 гривень.

Як переписали ціни на мандарини

Кілограм мандаринів у супермаркетах в середньому сьогодні коштує 58,95 гривні, тоді як у жовтні середньомісячна ціна на них становила 95,74 гривні, а в листопаді - 62,52 гривні.

Водночас більш помітно подешевшали мандарини Клементин, які у перший день зими коштують в середньому 69,90 гривні за кілограм. У жовтні їх продавали в середньому по 161,21 гривні, а минулого місяця - по 114,80 гривні.

Єдиний сорт сезонного фрукта, який не дешевшає і водночас не дорожчає - мандарини Іспанія. Їх в супермаркетах продають по 151,30 гривні за кілограм - ця ціна не змінюється вже третій місяць поспіль.

Які продукти, окрім мандарин, подешевшали в Україні

Главред писав, що за даними аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, середньозважена ціна трьох ґатунків молока-сировини в Україні знизилася до 16,25 грн/кг без ПДВ.

Це на 92 копійки менше, ніж було місяцем раніше. А середня закупівельна ціна молока екстраґатунку впала на 95 копійок у порівнянні з другою половиною жовтня. Нинішня середня ціна - 16,3 грн/кг. У господарствах вартість коливалася в межах 16-16,8 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вершкове масло, ціни на яке зараз здебільшого перевищують 100 гривень, в Україні може подешевшати. Вже до Нового року падіння цін може сягнути 30 – 35%.

Раніше стало відомо, що в грудні 2025 року відбудеться незначне зниження закупівельних цін на молоко-сировину, що надходить на переробні підприємства.

Напередодні повідомлялося, що перед зимовими святами українцям варто готуватися до традиційного зростання цін на продукти харчування. За оцінкою члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у другій декаді грудня вартість основних товарів для святкового столу може зрости на 7–10%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

