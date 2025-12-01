"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

Одна з найміцніших пар у шоу-бізнесі розлучається.

Тарас Тополя розлучається / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас і Олена Тополя прийняли рішення про розлучення

Що вони про це повідомили

Українські співаки Тарас та Олена Тополі, які вважалися однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, оголосили про розлучення. У соцмережах пара опублікувала однаковий текст про те, як розвиватимуться їхні стосунки далі.

Тарас та Олена наголосили, що залишаються в добрих стосунках і виконуватимуть свої обов'язки щодо виховання спільних дітей.

"З відповідальністю та любов'ю до наших дітей, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі сторінки життя. Уже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їхнє майбутнє, у взаємній повазі, підтримці та з постійною роботою над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання та любов від нас обох, як від батьків", - написала пара.

Тарас Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тополі повідомили, що вже врегулювали всі майнові та фінансові питання, включно з утриманням дітей. Вони також зазначили, що не даватимуть інших коментарів щодо зміни сімейного статусу.

"Жіночу аудиторію хочемо переконати, що Тарас - приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловічу - Олена неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що так і залишиться", - завершили свою заяву артисти.

Тарас Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тарас Тополя повідомив про розлучення з Оленою Тополею / скрін із Facebook

Тарас та Олена Тополі - історія стосунків

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Олена Кучер (Alyosha) перебували у шлюбі з 2013 року і виховували трьох дітей. Їхній союз тривалий час вважався одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі, незважаючи на те, що з початком повномасштабної війни Олена з дітьми тривалий час перебувала у США, поки Тарас служив і займався волонтерством в Україні.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

