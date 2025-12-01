Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

Христина Трохимчук
1 грудня 2025, 09:54
549
Одна з найміцніших пар у шоу-бізнесі розлучається.
Тарас Тополя
Тарас Тополя розлучається / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас і Олена Тополя прийняли рішення про розлучення
  • Що вони про це повідомили

Українські співаки Тарас та Олена Тополі, які вважалися однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, оголосили про розлучення. У соцмережах пара опублікувала однаковий текст про те, як розвиватимуться їхні стосунки далі.

Тарас та Олена наголосили, що залишаються в добрих стосунках і виконуватимуть свої обов'язки щодо виховання спільних дітей.

відео дня

"З відповідальністю та любов'ю до наших дітей, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі сторінки життя. Уже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їхнє майбутнє, у взаємній повазі, підтримці та з постійною роботою над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання та любов від нас обох, як від батьків", - написала пара.

Тарас Тополя
Тарас Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Тополі повідомили, що вже врегулювали всі майнові та фінансові питання, включно з утриманням дітей. Вони також зазначили, що не даватимуть інших коментарів щодо зміни сімейного статусу.

"Жіночу аудиторію хочемо переконати, що Тарас - приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловічу - Олена неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що так і залишиться", - завершили свою заяву артисти.

Тарас Тополя
Тарас Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя
Тарас Тополя
Тарас Тополя повідомив про розлучення з Оленою Тополею / скрін із Facebook

Тарас та Олена Тополі - історія стосунків

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та співачка Олена Кучер (Alyosha) перебували у шлюбі з 2013 року і виховували трьох дітей. Їхній союз тривалий час вважався одним із найміцніших в українському шоу-бізнесі, незважаючи на те, що з початком повномасштабної війни Олена з дітьми тривалий час перебувала у США, поки Тарас служив і займався волонтерством в Україні.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український ресторатор і суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про новий етап стосунків з колишнім чоловіком і батьком її дочки Іваном Кобцем. Вона опублікувала зворушливу фотографію і поділилася тим, як змінилися їхні стосунки.

Також українському акторові Остапу Ступці, який спровокував ДТП у нетверезому стані, не змінили вирок, незважаючи на апеляцію. За свої дії актор отримав покарання у вигляді 3 років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на вісім років.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тарас Тополя новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

11:34Україна
Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:18Війна
РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, 8 поранених: де був "приліт"

РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, 8 поранених: де був "приліт"

10:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Українців чекає нова вартість долара та євро: яким буде курс з понеділка

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Майже 90 років називалося на честь Леніна - що це за місто України

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

Китайський гороскоп на сьогодні 1 грудня: Мавпам - ревнощі, Свиням - сварки

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

"В ангарах найцікавіше": з'явились нові деталі удару по Таганрогу, по чому влучили

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

12:00

Овочі та фрукти стають доступнішими: на скільки впала ціна за тиждень

11:47

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

11:40

Помер легендарний футболіст "Динамо" — семиразовий чемпіон і володар єврокубків

11:34

У Вишгороді через удар РФ загинув працівник компанії-виробника ракет "Фламінго"

11:22

Поцілунки на камеру: MELOVIN уперше з'явився з нареченим після гучних заручин

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
11:18

Яку катастрофу Росія готує для Херсона - ЗМІ опублікували секретні накази Кремля

11:06

Шлях України до НАТО може закритись: в CNN назвали головний фактор

10:56

РФ вдарила баллістикою по Дніпру, три жертви, 8 поранених: де був "приліт"Відео

10:41

Як зварити овочі на Олів'є за 5 хвилин: кухар поділився секретним трюком

Реклама
10:39

Ціни обвалились більш як на 50%: улюблений продукт українців різко подешевшав

10:29

"1+1 Україна" розкрив дату прем’єри та імена ще трьох зіркових учасників благодійного передноворічного випуску "Танці з зірками"

10:19

"Гірко": Олександр Терен заінтригував романом з екс-учасницею "Холостяка-14"

10:13

За кордоном їх не знайдеш: колоритні та старовинні прізвища українців

09:54

"Ставимо крапку у стосунках": Тарас Тополя оголосив про важливе рішення

09:43

Нічого не доведеш: 6 найупертіших знаків зодіаку

09:37

Переходить до активної фази: РФ стягує у гарячі точки багато живої сили

09:31

"Дякую тобі": Наталія Могилевська показала чоловіка і романтику з ним

09:24

Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

08:59

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

08:45

Відключення світла в Україні - графіки на 1грудня (оновлюється)

Реклама
08:32

Трамп закінчується, його рейтинг котиться у прірвуПогляд

08:23

Карта Deep State онлайн за 1 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

ЗСУ доведеться з боєм вийти з важливого міста: в ISW озвучили тривожний прогноз

07:51

Фінального тексту мирної угоди поки немає: ЗМІ дізналися нові деталі переговорів

06:56

Сьогодні Віткофф поїде в Москву на переговори з Путіним: що відомоВідео

06:29

Пора оголосити Ларисі Доліній офіційну подяку від ЗСУПогляд

05:36

Гороскоп на завтра 2 грудня: Стрільцям - серйозні зміни, Рибам - тривога

04:30

Випаде рідкісний шанс: доля готує збагачення для чотирьох знаків зодіаку

03:55

Легендарний отаман Іван Сірко: чи дійсно він володів чаклунством та був непереможним

03:03

Як відучити кота їсти вазони – розкрито маловідомий секретВідео

02:20

Як позбутися молі назавжди за пару хвилин: що справді спрацює у шафі

02:11

"Маємо конструктив у розмові": Зеленський розкрив перші деталі перемовин у США

01:30

Ольга Сумська поскаржилася на відомого народного артиста

00:58

РФ атакувала Вишгород "Шахедами" з підступною начинкою: в чому небезпека

00:45

Ведуча 1+1 опинилася під крапельницею - деталі

00:27

На кого чекає фінансовий прорив і романтичний переворот: гороскоп Таро на 2026 рік

00:06

Віткофф везе "мирний план" до Москви: як відреагує Кремль — аналітик

30 листопада, неділя
23:39

Гороскоп Таро на 2026 рік: один знак зодіаку здобуде перемогу та отримає великий куш

23:29

Удар по нафтовому терміналу РФ: у МЗС жорстко відповіли на претензію Казахстану

23:27

"Під вікнами - скло, уламки": зірка "Жіночого лікаря" розповіла про приліт по її будинку

Реклама
23:08

Не для перемикання передач: навіщо насправді червоні мітки на спідометрі автоВідео

22:32

Переговори у Флориді завершено: що Рубіо та Умєров сказали після зустрічі

22:26

Хто буде новим головою ОП і чому глобально це не має значенняПогляд

22:25

Ціни зростуть уже в грудні: українцям назвали причини подорожчання продуктів

22:04

ЗСУ тестують нову зброю проти КАБів: Генштаб повідомив про перші успіхи

21:41

Переговори у США йдуть складно, компромісу немає: ЗМІ розкрили спірні деталі

21:27

Аутсайдер серед "японців": авто якого бренду експерти радять обходити стороною

21:03

Динамо провело радикальні зміни: хто увійшов до штабу Костюка і хто покинув клуб

20:32

Трамп може допомогти РФ із просуванням на фронті: розкрито тривожний сценарій

20:27

Дві ложки цього засобу – і каструля блищатиме: простий народний трюк проти нагару

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена Зеленська
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти