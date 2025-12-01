Про що домовилися Україна і США перед візитом до Путіна: названо найбільш спірні питання

Україна не погодила зі США на переговорах у Флориді гарантії безпеки для Києва в разі підписання мирної угоди.

США та Україна обговорили мирні умови / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, сайт Кремля

Коротко:

У Флориді обговорювали можливі терміни виборів в Україні та обмін територіями з РФ

Залишаються відкритими питання гарантій безпеки для України

Територіальний обмін упирається в конституційні заборони обох країн

На переговорах у Флориді українська та американська сторони обговорювали можливі терміни проведення нових виборів в Україні та перспективу обміну територіями між Києвом та Москвою.

Як пише The Wall Street Journal, представники України і США заявили, що зустріч у Маямі була продуктивною, а спецпосланець Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер вилетять до Росії в понеділок для продовження переговорів.

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включно з характером гарантій безпеки України з боку США і Заходу, а також питанням про те, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання територій, окупованих з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що поки незрозуміло, чи готовий глава РФ Володимир Путін піти на поступки, які дозволять обом сторонам погодитися на мирні умови.

Найскладніше питання переговорів

Журналісти зазначають, що вкрай складним є обговорення питання обміну територіями. І Росії, і Україні необхідно буде вирішити питання про законність територіальних змін, оскільки конституції обох держав забороняють поступку територій без змін законодавства.

"Але на відміну від Росії, де Путін володіє повним контролем, дипломатичні та юридичні перешкоди з українського боку значно складніші. Будь-яка зміна кордонів України потребуватиме проведення загальнонаціонального референдуму", - йдеться у статті.

Вибори в Україні

Автори матеріалу також зазначили, що законодавство України забороняє проведення президентських і парламентських виборів під час дії воєнного стану. Тому сама перспектива проведення нових виборів є політично напруженим питанням в Україні в умовах війни і може зробити Україну вразливою для зовнішньої кампанії втручання у вибори з боку Росії.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 30 листопада представники України і США зустрілися у Флориді, щоб обговорити план завершення російсько-української війни.

Після зустрічі держсекретар Марко Рубіо заявив, що метою Вашингтона є припинення війни так, щоб вона не відновилася, а також створення умов для довготривалого процвітання України. Він наголосив: йдеться не лише про відновлення, а про те, щоб Україна стала "сильнішою і процвітаючою, ніж раніше".

Рустем Умеров заявив, що зустріч була продуктивною. Українська сторона розглядає ці переговори як важливий крок у формуванні довгострокової стратегії розвитку держави.

За даними РБК-Україна, у Флориді поки що не було погоджено остаточний проект мирної угоди. Сторони приділили увагу проблемним моментам і активно обговорювали питання територій.

1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви на зустріч з главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Тим часом глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умеров зі США вирушає до Парижа, де в понеділок із візитом перебуватиме президент України. Умеров особисто доповість Зеленському про результати переговорів зі США. Про це повідомляє Axios на основі спілкування з неназваними українськими чиновниками.

Чи спрацює мирний план Трампа: думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що мирний план Трампа не приведе до результату.

За його словами, позиція Путіна як була, так і залишається незмінною. Вона базується на двох його публічних виступах - 17 червня 2023 року і 14 червня 2024 року.

"Перший був присвячений так званим "стамбульським угодам", де, на думку Путіна, йому хтось щось обіцяв, зокрема скорочення армії до 250 тис. (росіяни наполягали на 85 тис.) та контроль над українським важким озброєнням тощо. Ну, й інші фантазії Кремля. Друга була присвячена "умовам припинення вогню". Це "вихід України з чотирьох областей" і "відмова від НАТО". Ні він, ні його чинуші не відходять від цієї позиції та не відійдуть - цар не може давати слабину", - нагадав експерт.

"Наше головне завдання, як було, так і залишається незмінним - масштабувати виробництво зброї та нарощувати удари по російській енергетиці. Ще невідомо, як вони цю зиму переживуть", - додав Загородній.

