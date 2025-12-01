Рус
В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт

Анна Косик
1 грудня 2025, 08:59
1904
Місцеві жителі назвали ймовірну ціль удару.
Атака на Дагестан
Що відомо про атаку дронів на Каспійськ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • У Каспійську прогриміли вибухи
  • Місцева влада повідомила про збиття безпілотників
  • Жителі Каспійська припускають, що під ударом опинилася важлива база окупантів

Усю ніч та ранок 1 грудня у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 32 українських безпілотників над 11 російськими областями.

Водночас відомство чомусь промовчало про атаку на Дагестан. Близько 07:00 жителі міста Каспійськ повідомили про гучний вибух внаслідок атаки безпілотників.

відео дня

Що могло стати ціллю атаки на Дагестан

Місцеві ЗМІ повідомили, що вибух прогримів недалеко від суднобудівного заводу "Дагдизель". Водночас жителі міста подейкують, що ціллю атаки, наймовірніше, була база Каспійськ.

З відкритих джерел відомо, що на ній дислокуються 414-й окремий гвардійський батальйон морської піхоти та 46-й окремий береговий ракетний дивізіон морської піхоти.

До складу дивізіону входять дві ракетні батареї берегового ракетного комплексу "Бал" загальною чисельністю 4 пускові установки, що мають 32 протикорабельні ракети в залпі.

Як прокоментувала атаку місцева влада

Очільник Республіки Дагестан Сергій Меліков повідомив, що росіянами нібито вдалося "запобігти атаці ворожих безпілотників" і повітряні цілі були збиті над територією Каспійська. При цьому про наслідки атаки він просто змовчав.

Україна не вперше атакувала Дагестан

Главред писав, що восени 2024 року українська атака БпЛА на базу Каспійської флотилії ВМФ Росії в Дагестані викликала серйозне занепокоєння у військового та політичного керівництва країни-агресора.

Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії, там на початку листопада було пошкоджено щонайменше два російські фрегати класу "Гепард".

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України 29 листопада завдали удару ракетами "Нептун" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, де, за попередньою інформацією, вдалося влучити в ангари з літаками, що перебували на ремонті.

В небі хмара диму: дрони атакували Дагестан, під прицілом надважливий об'єкт
Ракета Нептун / Інфографіка: Главред

Раніше Сили оборони України завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Нещодавно підрозділи Сил оборони України зокрема уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Це підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну.

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Дагестан вибух у Росії атака дронів Удари вглиб РФ
