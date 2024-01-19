Дуже потрібно у військах: у Міноборони назвали, чим терміново треба посилити ЗСУ

Отримані раніше від партнерів артилерійські установки продемонстрували високу ефективність, підкреслили в МО.

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ЗСУ потрібні сучасні зразки артилерійських систем, які можуть надати партнери, для посилення вогневої потужності, заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Нам дуже важливо посилити вогневу міць Сил оборони України за допомогою сучасних артилерійських систем, які можуть надати наші партнери", - підкреслив він під час відкриття коаліції артилерії в Парижі, повідомляє прес-служба МО.

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Він підкреслив, що отримані раніше партнерів артилерійські установки продемонстрували високу ефективність у боях з окупантами.

"Тому Україна також зацікавлена як у закупівлі їх для своїх потреб, так і в розгортанні виробництва окремих зразків на території України", - додав Гаврилюк.

За його словами, в Парижі обговорювали не тільки невідкладні потреби Збройних Сил України в боєприпасах, артилерійських системах, їх модернізації, ремонті, навчанні розрахунків, а й питання військово-технічного співробітництва, націлені на довгострокову підтримку артилерійських підрозділів нашої армії.

Коаліція артилерії для ЗСУ: що відомо

Відзначається, що під час відкриття коаліції артилерії в Парижі представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо забезпечення потреб Збройних сил України в певних зразках артилерійського озброєння.

Повідомляється, що на відкритті міжнародної коаліції артилерії були присутні представники 22 країн. Учасники коаліції артилерії - країни, що володіють передовими технологіями виробництва:

кращих артилерійських систем;

боєприпасів;

артилерійської розвідки;

безпілотних систем цілевказівки;

систем управління вогнем.

Мета коаліції артилерії спільними зусиллями підвищити спроможності Сил оборони України, надати нові артилерійські засоби для посилення протидії російській агресії, а також забезпечити ефективне функціонування за призначенням вже наданих зразків артилерійського озброєння.

В рамках коаліції артилерії створено чотири робочі групи за окремими напрямками діяльності. Станом на початок 2024 року створено наступні міжнародні коаліції: коаліція Повітряних сил, коаліція протиповітряної та протиракетної оборони, коаліція бронетанкової техніки, коаліція морських здібностей, коаліція артилерії, коаліція з розмінування та ІТ-коаліція, додає Міноборони.

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