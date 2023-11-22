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Засідання "Рамштайну": Захід створює коаліцію і виділить Україні системи ППО

Ангеліна Підвисоцька
22 листопада 2023, 18:13
Очільник Пентагону закликає партнерів допомогти Україні підготуватися до зими та нових ракетних атак на енергооб'єкти.
Ллойд Остин, ВСУ
Захід створює коаліцію для допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Вікіпедія

Захід планує збільшити поставки систем протиповітряної оборони Україні. США оголосили про створення міжнародної коаліції для допомоги Україні. Про це заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайну", повідомляє Голос Америки.

Він зазначив, що окупанти продовжать обстрілювати об'єкти енергосистеми України.

"Перед Україною - нова зима у війні і я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити населення ... Російські напади на українську інфраструктуру можуть нести страждання та смерті для незліченної кількості українських цивільних. Але я як ніколи переконаний, що українці залишатимуться стійкими перед обличчям складнощів, бо вони воюють за свої оселі, родини та майбутнє", - сказав Ллойд Остін.

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Він подякував Німеччині та Франції за орієнтацію "важливої ініціативи". Перші обговорення щодо коаліції відбулись минулого тижня. Остін також додав, що Німеччина виділяє новий пакет допомоги, який включатиме засоби для ППО та 155-мм снаряди.

ППО України

Раніше Зеленський натякнув на розширення ППО. Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з посиленням ППО в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФРН передасть Україні ще дві системи IRIS-Т. Німеччина вносить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зазначив Мартін єгер.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив про посилення ППО. Президент зазначив, що в новому пакеті допомоги від Нідерландів найголовнішим є посилення нашої ППО ракетами для Patriot.

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