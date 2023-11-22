Президент Чехії спрогнозував, коли РФ може відновити свою боєздатність

Наразі країни НАТО розглядають Росію як основну загрозу для безпеки Європи та готуються до можливого "конфлікту високої інтенсивності" на континенті.

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Петр Павел озвучив, за який термін армія РФ відновить боєздатність / Коллаж: главред, фото: УНИАН, wikimedia.org

Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років. Однак, за його словами, кінцеві строки будуть залежати від результатів війни в Україні. Про це повідомило видання Ceske Noviny.

Павел зазначив, що строки відновлення РФ будуть залежати від розвитку війни в Україні. За припущеннями президента Чехії, це може зайняти не менше п'яти-семи років.

"З іншого боку, в розрахунку є багато змінних, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від того, яким буде результат конфлікту в Україні", - сказав Петр Павел.

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Він також наголосив на тому, що НАТО вважає Росію найбільшою загрозою в Європі, тому в Європейському Союзі готуються до можливого конфлікту на континенті.

Схожі терміни відновлення боєздатності армії окупантів раніше висловили німецькі аналітики. Вони також прогнозували, РФ знадобиться до шести років для відновлення армії та нападу на НАТО.

Водночас президент заявив, що Росія повинна нести відповідальність за втрачені людські життя та шкоду, завдану Україні. Він також закликав продовжувати надавати всебічну підтримку Україні, адже "це в наших інтересах".

Прогнози Чехії щодо війни в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала стурбований щодо можливості переходу війни в Україні у стан "замороженої". Він підкреслив, що ймовірність завершення війни у найближчій перспективі дуже мала і з кожним днем зменшується. Така обстановка в Україні також спричиняє певну нервозність в Чехії.

Також начальник Генштабу ЗС Чехії, Карел Ржека, висловив думку, що сторонам у війні в Україні не вдасться досягти своїх цілей у найближчому майбутньому. Він сказав, що контрнаступ ЗСУ триватиме більше ніж кілька тижнів. Ржека визнав, що темпи українського контрнаступу можуть не завжди відповідати очікуванням, але це реальна ситуація на фронті, а не кіно про Другу світову війну.

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