Умєров скасував візит до Франції: ЗМІ пишуть про загрозу безпеці, у МО спростовують

Міністр оборони Рустем Умєров скасував візит до Франції нібито "з міркувань безпеки", пише Слово і Діло з посиланням на матеріал AFP. Однак у міністерстві цю інформацію не підтверджують.
Як зазначають західні журналісти, спочатку планувалося, що Умєров та його колега Себастьян Лекорню зустрінуться у Франції та вирушать на промисловий майданчик Nexter у Буржі, де виробляються САУ Caesar, а потім на майданчик ракетного корабля MBDA у Сель-Сен-Дені.
Натомість Умєров онлайн візьме участь у запуску в Парижі "артилерійської коаліції", метою якої є посилення можливостей України у війні з Росією.
У Міноборони пояснили ситуацію
На відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня 2024 року від міністерства оборони України представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком, йдеться у повідомленні оборонного відомства.
У МО наголошують, що заздалегідь повідомили, що візит Умєрова може бути перенесений через те, що вчора той брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача.
"Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії Міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок. Також зараз команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту", - повідомляє прес-служба Міноборони.
Раніше Главред писав, що у середу, 17 січня, відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у Брюселі на рівні керівників оборонних відомств. Однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі.
До слова, Зеленський на Ставці висловився про ситуацію на фронті. Також президент провів окрему нараду з міністром оборони. Він зазначив, що зараз готується "більше сили для держави".
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