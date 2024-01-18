Умєров скасував візит до Франції: ЗМІ пишуть про загрозу безпеці, у МО спростовують

У Міноборони назвали причину фізичної відсутності Умєрова в Парижі.

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Умєров взяв участь у Ставці Зеленського 17 січня / Колаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров скасував візит до Франції нібито "з міркувань безпеки", пише Слово і Діло з посиланням на матеріал AFP. Однак у міністерстві цю інформацію не підтверджують.

Як зазначають західні журналісти, спочатку планувалося, що Умєров та його колега Себастьян Лекорню зустрінуться у Франції та вирушать на промисловий майданчик Nexter у Буржі, де виробляються САУ Caesar, а потім на майданчик ракетного корабля MBDA у Сель-Сен-Дені.

Натомість Умєров онлайн візьме участь у запуску в Парижі "артилерійської коаліції", метою якої є посилення можливостей України у війні з Росією.

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У Міноборони пояснили ситуацію

На відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня 2024 року від міністерства оборони України представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком, йдеться у повідомленні оборонного відомства.

У МО наголошують, що заздалегідь повідомили, що візит Умєрова може бути перенесений через те, що вчора той брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача.

"Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії Міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок. Також зараз команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту", - повідомляє прес-служба Міноборони.

Раніше Главред писав, що у середу, 17 січня, відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у Брюселі на рівні керівників оборонних відомств. Однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі.

До слова, Зеленський на Ставці висловився про ситуацію на фронті. Також президент провів окрему нараду з міністром оборони. Він зазначив, що зараз готується "більше сили для держави".

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