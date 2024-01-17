Рада Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів відбулася без Залужного

У Брюселі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні військових головнокомандувачів.

https://glavred.net/world/sovet-ukraina-nato-na-urovne-glavnokomanduyushchih-sostoyalsya-bez-zaluzhnogo-10534097.html Посилання скопійоване

Залужний не брав участі в зустрічі Україна-НАТО / Колаж: Главред, фото: facebook.com / UkraineNatoMission

У середу, 17 січня, відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у Брюселі на рівні керівників оборонних відомств. Однак головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не взяв у ній участі. Про це повідомила Місія України при НАТО у Facebook.

"Сьогодні відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі на рівні начальників оборони. Військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан від імені головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників", - зазначили у повідомленні.

На засіданні Україну представляв генерал-майор Сергій Салкуцан. Раніше головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного планували приєднати до зустрічі в форматі відеоконференції.

відео дня

Військовий представник України проінформував союзників про поточну ситуацію на полі бою, висвітлив першочергові потреби Збройних Сил України та закликав до збільшення поставок озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони та ракет.

Рада Україна-НАТО

Як повідомив Главред, у січні 2024 року вперше запланували засідання Ради Україна-НАТО на рівні начальників збройних сил. Зустріч скликали в рамках засідання військового комітету НАТО, де беруть участь начальники збройних сил країн-членів та Швеції.

Нагадаємо, у відповідь на інтенсивні атаки окупантів на українські міста, відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО за ініціативою України. Однією з ключових тем обговорення було посилення протиповітряної оборони країни.

Крім цього, раніше президент Зеленський скликав засідання Ради Україна-НАТО. На ньому обговорювали питання стосовно зернової угоди.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.