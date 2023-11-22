Зеленський озвучив головні результати 'Рамштайну'-17, заінтригував новинами

Є новини, які президент Володимир Зеленський поки озвучити не може.

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Сьогодні відбулась чергова зустріч країн Заходу у форматі "Рамштайн" / Колаж Главреда. Фото: Міноборони Німеччини, скріншот, kongsberg.com

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за результатами 17-го засідання 22 листопада 2023 року домовилися про створення коаліції щодо забезпечення України засобами ППО.

У традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що коаліцію очолять дві країни ЄС - Німеччина та Франція.

"Є нові пакети підтримки наших воїнів. Це стосується і снарядів, і ракет, і РЕБ, і нових дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створено відповідну коаліцію розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція", - сказав глава держави. відео дня

Зеленський зазначив, що "поки не все можна розповідати публічно", але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця.

"Рамштайн"-17

22 листопада відбулось чергове засідання у форматі "Рамштайн". Глава Пентагону Ллойд Остін наголосив на важливості забезпечення України засобами протиповітряної оборони.

Раніше британська розвідка наголошувала, що Росія накопичила достатню кількість ракет для ударів по критичній інфраструктурі України.

ППО України

Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".

7 листопада нові системи NASAMS стали на бойове чергування.

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