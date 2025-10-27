План миру за 10 днів - на яку поступку пішла Україна та як відреагував Путін

План припинення вогню у війні Росії проти України може бути готовим вже протягом наступного тижня або десяти днів - Зеленський розкрив його деталі.

Зеленський розкрив деталі плану припинення вогню та прийняв важливе рішення / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що може примусити Путіна до миру

На яку поступку щодо війни пішов Зеленський

Яка зараз ситуація на фронті – який дедлайн поставив Путін для захоплення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський зробив низку ключових заяв про війну, перспективи миру та підтримку України Заходом. За його словами, разом із союзниками Україна готує план припинення вогню протягом найближчих 7–10 днів, та наголосив на необхідності оснащення України далекобійними ракетами для тиску на Кремль. Про це він розповів в інтерв’ю Axios.

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського про війну та тиск на Росію.

Що може примусити Путіна до миру

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios зазначив, що нові санкції, запроваджені президентом Дональдом Трампом, ослаблять російську військову систему, однак Україна все ще потребує ракет великої дальності, аби змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський зазначив, що ці санкції можуть бути ефективними, однак наголосив, що Путін не відступить без подальшого посилення тиску. За оцінками України, обмеження США проти російських нафтових компаній здатні зменшити експорт нафти на 50%, що означатиме втрату близько 5 мільярдів доларів щомісяця. Зеленський також висловив сподівання, що за цими діями підуть нові вторинні санкції та додаткові кроки з боку Конгресу.

"Президент Трамп стурбований ескалацією. Але я думаю, що якщо не буде переговорів, ескалація все одно відбудеться. Я вважаю, що якщо Путін не зупиниться, нам потрібно щось, щоб його зупинити. Санкції є одним із таких засобів, але нам також потрібні ракети великої дальності", – сказав Зеленський.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Про що Зеленський говорив з Трампом

Напередодні зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленським його заява про майбутні переговори з Володимиром Путіним у Будапешті спричинила напруженість між сторонами. Під час переговорів у Білому домі обговорювали можливі варіанти мирної угоди та прохання України про надання ракет великої дальності Томагавк. Зеленський охарактеризував зустріч як конструктивну, хоча й складну.

"Мої переговори з президентом Трампом стосувалися тиску на Росію. Я думаю, що він хотів чинити на них тиск, але не хотів ескалації або закриття вікна... для дипломатії", – сказав він.

Порівняння ракет Томагавк та Калібр / Інфографіка: Главред

На яку поступку щодо війни пішов Зеленський

Зеленський також зазначив, що в рамках переговорів з Трампом погодився на компроміс — розглянути варіант заморожування лінії фронту як основу для подальших переговорів. Цю ідею Трамп згодом озвучив публічно.

Однак після того, як Путін залишився на своїх жорстких позиціях, а телефонна розмова між держсекретарем Марко Рубіо та російським міністром закордонних справ Лавровим не дала результатів, Трамп кардинально змінив курс — скасував саміт в Будапешті і запровадив санкції проти Росії.

"Наскільки я знаю, розмова між Рубіо і Лавровим не була позитивною. Вони зробили те саме після Аляски. Це вже третій або четвертий раз, коли Путін і його люди відкидають те, що говорить Трамп", — стверджував Зеленський.

Удари по Росії та постачання Томагавків

Зеленський наголосив, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів можливо лише тоді, коли Україна отримає можливість завдавати ударів по військових та енергетичних цілях у глибині Росії. На його думку, навіть сама загроза таких атак може підштовхнути Кремль до діалогу, якщо Путін усвідомить, що відмова від переговорів створить проблеми для російської енергосистеми.

"Ми говоримо не тільки про "Томагавки". США мають багато подібних речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним — це тиск", — сказав Зеленський.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Який має бути план закінчення війни

Крім того, зазначається, що після зустрічі Зеленського з Трампом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив ідею розробити мирний план, схожий на ініціативу Трампа щодо Гази.

Зеленський обговорив цю пропозицію з європейськими лідерами, зазначивши, що ситуація в Україні суттєво відрізняється, але він готовий долучитися до спільної роботи над коротким, конкретним планом припинення вогню протягом найближчих десяти днів.

"План має бути коротким. Кілька коротких моментів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що працюватимемо над ним протягом наступного тижня або десяти днів", — сказав президент.

Водночас він висловив сумнів у готовності Путіна погодитися на будь-які мирні умови.

Яка зараз ситуація на фронті – який дедлайн поставив Путін для захоплення Донбасу

Зеленський заперечив твердження про успіхи російських військ на фронті, наголосивши, що під час розмови з Трампом чітко пояснив, що ці повідомлення не відповідають дійсності. За його словами, навіть дані американської розвідки свідчать про те, що наразі жодна зі сторін не має переваги на полі бою.

"Росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Її сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми в основному залишаємося там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", – продовжив він.

Зеленський заявив, що за даними українських генералів, у лише у 2025 році Росія втратила 346 тисяч військових — загиблими і пораненими. За його словами, ця цифра майже дорівнює кількості мобілізованих за цей період.

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна – чого чекати Україні

Наприкінці тижня Трамп проведе зустріч у Південній Кореї з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, і Зеленський сподівається, що підсумком цих переговорів стане зменшення закупівель Китаєм російської нафти в межах торговельної угоди зі США.

"Я вважаю, що розмова президента Трампа з президентом Сі є дуже важливою. На мою думку, найсильнішим кроком буде відмова Індії та Китаю купувати енергоносії у Росії, насамперед нафту", – сказав він.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути наслідки зміни політики Трампа щодо Росії та війни

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інетрв'ю Главреду зазначив, що запроваджені Сполученими Штатами санкції є лише першим етапом і наразі стосуються двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефть" та "Лукойл". Проте це охоплює не весь експорт нафти з Росії, адже залишаються інші гравці, зокрема "Газпром нефть" та дрібніші постачальники. Таким чином, існує потенціал для подальшого розширення обмежень.

Трамп, за словами експерта, зробив символічний крок, запровадивши санкції проти ключових компаній, аби продемонструвати серйозність намірів, водночас залишивши можливість для подальшого посилення тиску. Наступними кроками можуть стати обмеження у сфері торгівлі зрідженим газом, а також вторинні санкції проти країн і компаній, що співпрацюють із Росією.

Росія певною мірою адаптувалася до санкцій, тому ефект від них буде відчутний, але не довготривалий, що потребуватиме постійного оновлення та посилення обмежень. Основний акцент, як підкреслює Горбач, зосередиться не стільки на самій Росії, скільки на тиску на її ключових торговельних партнерів — передусім Китай та Індію.

"Трамп планує 30 жовтня-1 листопада зустрічатися з Сі Цзіньпінем у Південній Кореї на Саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Розмови Трампа з Сі Цзіньпінем передусім будуть щодо торгівлі. Ключове для Трампа – це торговельний баланс: потрібно продавати більше американських товарів китайцям, аніж зараз, і американські нафта чи газ цілком можуть замінити російські на китайському ринку. Про це вони можуть говорити. Не візьмуся зараз передбачити реакцію Китаю, але американська сторона буде зондувати питання згортання російського імпорту в Китай, передусім нафти та нафтопродуктів, але й усіх енергетичних продуктів, які можуть бути заміщені американськими. Тому найближчий тиждень визначить подальший розвиток подій в американо-російських переговорах. Підключиться чинник Китаю, і він буде визначальним", - резюмує він.

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

