"Звалив наповал": переможниця Радіодиктанту розкритикувала текст та Сумську

Марія Николишин
27 жовтня 2025, 14:57
Гоянюк заявила, що було б краще, якби текст читав Павло Вишебаба.
Цьогорічний радіодиктант розкритикували / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Сьогодні українці писали Радіодиктант національної єдності
  • Багаторазова переможниця Христина Гоянюк його розкритикувала
  • Крім того, її слова із критикою перебив ведучий

27 жовтня українці усі разом писали Радіодиктант національної єдності. Однак, багаторазова переможниця національного радіодиктанту Христина Гоянюк у прямому ефірі розкритикувала цьогорічний текст.

В трансляції Суспільного львів’янка сказала, що диктант недобре написаний та прочитаний.

"За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки", - наголосила вона.

Але Гоянюк не до кінця висловила свою думку, її слова перебив ведучий.

"Ну, слова критики теж можливі в нашому житті. Пані Христина, судячи з настрою, уперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок", - сказав ведучий.

Що важливо, на цю ситуацію швидко відреагували. Так, голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький перепросив та пообіцяв провести "окрему редакторську роботу".

"Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!" - написав Чернотицький.

Варто додати, що цьогоріч для Радіодиктанту обрали текст, який називається "Треба жити!" української письменниці Євгенії Кузнєцової. Його прочитала акторка Наталія Сумська.

Христина Гоянюк про радіодиктант - відео:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Кабінет міністрів України призначив нового мовного омбудсмена, ним стала Олена Івановська. Вона замінила на цій посаді Тараса Креміня, який перебував на посаді з 8 липня 2020 року.

Пізніше мовна омбудсменка Олена Івановська закликала синхронізувати закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" із положеннями оновленого перекладу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, який МЗС затвердило в січні 2024 року. За її словами, Україні потрібен адекватний переклад, щоб вилучити мову окупанта з переліку.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Потужний циклон зі снігом та дощем: у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Щоб не "лізли" до сусідів - на якій відстані від паркану законно садити дерева

Щоб не "лізли" до сусідів - на якій відстані від паркану законно садити дерева

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

