Зеленський їде в Мадрид для підписання важливої угоди: в El Pais розкрили деталі

Угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Британією, Німеччиною, Францією та іншими країнами.

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Володимир Зеленський поїде в Іспанію підписувати угоду з Педро Санчесом / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, де підпише двосторонню угоду про безпеку з Іспанією. Мета договору - гарантувати Україні постійну військову підтримку в довгостроковій перспективі.

Як повідомляє El Pais, від Іспанії договір підпише прем'єр-міністр Педро Санчес.

За даними джерел видання, безпекова угода, яку підпишуть Санчес і Зеленський, аналогічна до тих, які Київ уже підписав із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Данією та Канадою.

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Переговори з Іспанією про підписання цієї угоди розпочалися на початку березня і вже завершені. Очікується, що договір буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде подано на ратифікацію Конгресу, оскільки він не має юридичного статусу міжнародного договору.

Про що буде договір між Україною та Іспанією

Двостороння угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки понад 4 тисяч бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо й догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Договір зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.

Угоди про безпеку між Україною та іншими країнами

У січні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Вона стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ

24 лютого Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.

"Угода про безпекову співпрацю", яку з боку Канади підписав прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передбачає виділення Україні понад 3 мільярдів канадських доларів у 2024 році макрофінансової та оборонної допомоги.

Угода з безпеки з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні закладає міцне підґрунтя для тривалого безпекового партнерства. Згідно з цією угодою, Італія продовжить підтримувати Україну та надаватиме військову допомогу до кінця 2024 року.

1 березня президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів. Згідно з угодою, Нідерланди нададуть Україні важливу військову підтримку в розмірі двох мільярдів євро у 2024 році. Також країна зобов'язується надавати оборонну допомогу впродовж наступних десяти років.

На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки із сімома країнами ЄС: Німеччиною, Данією, Францією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

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