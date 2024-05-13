'Є великі застереження': міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot

Рішення щодо передачі Україні системи Patriot повинна прийняти Вища рада національної оборони Румунії, зазначив прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

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Румунія вагається щодо передачі Patriot Україні / Колаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, ua.depositphotos.com

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише Digi24.

Прем'єр Румунії зауважив, що поки не обговорював це питання з президентом країни, але мав розмову з міністром оборони, який не дуже прихильний до ідеї передачі системи Україні.

"Міністр оборони великі застереження щодо надання цієї системи, однієї з систем, які мають бути передані Україні", - зазначив Чолаку. відео дня

Прем'єр-міністр підкреслив, що рішення щодо цього питання повинна ухвалити Вища рада національної оборони. Він вірить, що Румунія прийме "наймудріше рішення".

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, яке стосується Румунії, перш за все, хороше", - додав румунський політик.

Що відомо про системи Patriot / Інфографіка: Главред

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Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, однак не вистачає політичної рішучості, щоб передати їх ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що відкритий до обговорення можливості надання Україні систем Patriot. Він зазначив, що планує обговорити це на Вищій раді оборони, оскільки неприйнятно залишити країну без протиповітряної оборони.

Як повідомляв Главред, Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, але вони потраплять до країни лише через два місяці. Навчання українських військових на базі у Німеччині розпочнуться 6 травня, а доставка ППО до України може зайняти ще кілька тижнів. Журналісти NYT вважають, що Patriot може прибути до України не раніше кінця червня.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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