Загострення очікується в лютому і березні: боєць ЗСУ назвав два сценарії наступу Росії

У військ РФ великі проблеми з веденням бойових дій – при захопленні декількох кілометрів на Донбасі вони втрачають десятки тисяч солдатів, сказав Євген Карась.

Якщо окупанти Росії стрімголов кинуться в атаку, для них це буде темрява в кінці тунелю - Карась / Колаж Міноборони РФ, скріншот YouTube

Розглядаються дві основні версії можливого нового наступу окупантів Росії на Донбасі. Перша - ворог піде на забій, як було раніше. Друга передбачає мінімізацію ризиків з їхнього боку, оскільки росіяни розуміють, що несуть серйозні втрати. Аналіз ситуації показує, що загострення на фронті може статися в лютому і березні. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що російські окупанти підуть в наступ в Донецькій і Луганській областях або на забій, або будуть атакувати, але серйозно не ризикуючи. Вони розуміють, які серйозні втрати зазнали в боях за той же Соледар.

"Розглядається дві версії. Перша – росіяни попруть "гарматним мʼясом" на забій, як востаннє. Друга – не будуть так ризикувати, тому що тоді вони можуть нарватися на історію, яка сталася після Сєвєродонецька і частково виникла зараз. Тобто війська, які взяли Соледар, нічого цим не досягли, тому що Соледар – це їхня нова Чорнобаївка, бо там низина і далі наступати важко. Більше того, через взяття Соледару росіяни нещасливі. Хоч російська пропаганда подала це як здобуток, російські військовослужбовці розуміють, що це було зроблено ціною величезних втрат", - розповів Карась.

За його словами, ворожі сили під час бойових дій стикаються з великими проблемами. Щоб захопити декілька кілометрів, їм доводиться втрачати десятки тисяч своїх солдатів.

"Зеки" практично закінчилися (їх залишилося близько 10 тисяч з 30-40), мотивація нульова, десантники працюють на півдні Бахмута. Під Кремінною десантників, яких перекидали з Херсона, теж включили як резерв. Навіть один десантний полк перекинули з лиманського напрямку на південь Бахмута. Я вже не кажу про те, що для відволікаючих атак під час взяття Соледара росіяни поклали багато мобілізованих з "ЛДНР", через що ці "республіки" зараз у панічному настрої, бо немає чим поповнити сили. Такими атаками росіяни показують, що мають великі проблеми з веденням війни, бо для взяття кількох кілометрів вони втрачають десятки тисяч солдатів", - сказав військовий.

Він зазначив, що окупанти РФ в такій ситуації можуть піти наступати не "стрімголов", а зберігаючи максимальну чисельність своїх військ. До того ж вони розраховують, що у ЗСУ є сили для наступу на двох оперативних напрямках, і це створить проблеми для загарбників.

"Відповідно росіяни можуть не наступати стрімголов, щоб зберегти максимальну кількість військ і мати резерви для українського контрнаступу. Тим більше, що росіяни припускають наявність в України військ для контрнаступу на двох оперативних напрямках, що створить для них проблеми. Я не знаю, що для нас гірше – чи те, що росіяни стануть в оборону, чи те, що вони атакуватимуть. Їхня атака – це божевілля і Перша світова, але у той же час сили росіян швидко закінчаться. Тому навіть якщо вони стрімголов кинуться в атаку, для нас це буде чорний місяць, але це буде темрява у кінці тунелю. Тому що тоді українська весна буде дуже стрімкою", - додав військовослужбовець.

Також боєць ЗСУ уточнив, що аналіз факторів вказує на лютий і березень як періоди загострення на фронті.

"Усі фактори вказують саме на те, що лютий і березень буде періодом загострення", - підкреслив Євген Карась.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники намагатимуться показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони припустив наступ російських військ до 24 лютого. На думку Резнікова, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що глава Кремля Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися добитися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати перемовини з Україною в травні.

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Війна Росії проти України: