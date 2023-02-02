Великий наступ Путіна в квітні і перемовини в травні: Арестович розкрив сценарій Росії

"Навіть котам на смітниках очевидно", що у окупанта Росії немає можливості добитися перемоги над Україною на полі бою, вважає Олексій Арестович.

Путін у травні зібрався вести "перемовини" з Україною - Арестович / Колаж Міноборони РФ, Pixabay, УНІАН

Російський директор країни-агресора Володимир Путін збирається розпочати великий наступ на Україну в березні-квітні, щоб поліпшити стратегічне становище окупантів. Москва не зможе добитися перемоги військовим шляхом, тому робить ставку на поліпшення своїх позицій, щоб досягти найбільш оптимальних для себе умов на перемовинах, які Кремль хотів би організувати в травні. Про це заявив військовий оглядач Олексій Арестович.

В інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній він розповів про те, що російські окупанти збираються у великий наступ у березні-квітні, щоб поліпшити свої позиції на полі бою для подальших перемовин. Здобути військову перемогу загарбники вже не зможуть.

"Якщо дивитися на стратегічному рівні, перспектив у Росії немає, Росія задихається", - зазначив Арестович.

За його словами, в ситуації, коли окупанти РФ терплять невдачі на фронті, а санкції Заходу тільки посилюються, "навіть котам на смітниках очевидно", що Москві слід припиняти війну проти України, оскільки добитися військової перемоги не вдасться.

Як вважає експерт, Кремль розраховує на перемовини в травні.

Арестович пояснив, навіщо Путіну масштабний наступ на Україну / скріншот YouTube

"(Перемовини), за їх задумом, повинні розпочатися десь в травні. А до травня – березень, квітень – вони повинні відчайдушно наступати. (...) Щоб, коли час дійде до перемовин, сказати: "Давайте, зафіксуємося там, де ми зараз стоїмо", - вважає Арестович.

Також Олексій Арестович підкреслив, що російські окупанти до планованого ними початку переговорного процесу мають намір вийти на лінію Покровськ – Слов'янськ – Куп'янськ.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупант Росія готується до максимальної ескалації на війні проти України. Згідно з його прогнозом, загарбники до річниці свого повномасштабного військового вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, спробують показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Москва вже мобілізувала 500 тисяч солдатів для війни проти України. Загарбники до 24 лютого можуть перейти до наступу. Глава оборонного відомства припустив, що росіяни можуть масштабно атакувати на двох напрямках - на Донбасі та півдні України.

Військовий експерт Олег Жданов зробив прогноз, згідно з яким агресор РФ у лютому-березні збирається кинути в Україну 200-тисячне підготовлене військо окупантів. Росіяни намагатимуться повністю захопити Донбас. На думку Жданова, від результату цієї битви залежатимуть підсумки всієї війни.

Війна Росії проти України на Донбасі: