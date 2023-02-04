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Медведєв закотив істерику і пригрозив Україні "відповіддю" у разі ударів по Криму і Росії

4 лютого 2023, 11:09
Країна-окупант Росія, мовляв,"готова застосувати всі види зброї" проти України, сказав один із заступників російського директора Дмитро Медведєв.
Медведєв, GLSDB
Медведєв погрожує Україні "ударами відплати" / Колаж Кремль, SAAB

Заступник секретаря Ради безпеки агресора РФ Дмитро Медведєв заявив, що російські окупанти, мовляв, дадуть "швидку, жорстку і переконливу відповідь" Україні у разі ударів ЗСУ по них у захопленому Криму або по території Росії. Він пригрозив "застосуванням усіх видів зброї".

Як повідомляє ТАСС, в інтерв'ю пропагандистам, коментуючи надання Україні далекобійних бомб GLSDB, він сказав, що агресор Росія нібито буде "жорстко відповідати" у разі ударів українських військ по російських окупантах у захопленому Криму.

"Відповідь у разі ударів по Криму і вглиб Росії буде швидкою, жорсткою і переконливою", - розповів Медведєв.

За його словами, Москва, мовляв, може застосувати "всі види зброї".

"Росія не ставить перед собою жодних обмежень у вигляді відповіді на атаки, в залежності від характеру загроз готова застосовувати всі види зброї", - додав чиновник-пропагандист.

Більш того, заступник голови Радбезу РФ також пригрозив Україні якимись "ударами відплати".

"Якщо Україна спробує наносити удари по Криму, будуть удари відплати, запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва", - підкреслив Дмитро Медведєв.

Далекобійні ракети GLSDB для України

Представник Міноборони США Патрік Райдер 3 лютого оголосив про надання Вашингтоном військової допомоги Києву на суму 2,2 млрд доларів. Українська держава отримає, в тому числі, далекобійні ракети (бомби) GLSDB, бойовий радіус яких становить близько 150 кілометрів.

У Пентагоні уточнили, що ракети GLSDB Україні надають для того, щоб Київ міг успішно планувати свої операції з оборони та звільнення територій. У США підкреслили - Київ сам вирішуватиме, чи застосовувати дану зброю проти російських окупантів у захопленому Криму.

"Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - підкреслив Райдер.

Погрози Медведєва Україні:

Дмитро Медведєв новини Криму війна Росії та України
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