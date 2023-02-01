glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ піде на ескалацію війни, щоб відзвітувати про свої "перемоги" на річницю вторгнення - Данілов

1 лютого 2023, 21:27
Секретар РНБО підкреслив, що зараз у росіян є велике бажання відзначитися якимись перемогами до 24 лютого.
РФ піде на ескалацію війни, щоб відзвітувати про свої 'перемоги' на річницю вторгнення - Данілов
На річницю вторгнення РФ хоче відзвітувати про свої "перемоги" на війні, тому готується до ескалації / УНІАН

На річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Ця країна божевільна, я вже давно зрозумів, що вони там всі зійшли з глузду. Для росіян якісь дати є визначними. Ви знаєте, що найближчі три тижні – це дата 24 лютого, коли вони почали цю безглузду активну війну проти нашого народу", - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що на цю річницю загарбникам треба про щось звітувати перед населенням, аби залучати ще більше людей до армії. Тому зараз у росіян є велике бажання відзначитися якимись перемогами до 24 лютого.

"Саме про це ми говоримо з урахуванням того, що вони то до сторіччя створення СРСР, 22 грудня, збиралися щось робити, то до дати Путіна на 7 жовтня збиралися щось робити. У них постійно є дати, які є для них визначними. Але дати проходять, а вирішення тих питань, які вони хотіли б вирішити, немає", - зауважив він.

Данілов зазначив, що, за інформацією розвідок, є розуміння, що окупанти готуватимуться до загострення.

"Чи вистачить у них сил? Я можу сказати, що та 321 тисяча, яку вони призвали, вже на фронті й наші військові їх перемелюють, частина зараз на полігонах. Ми відстежуємо ситуацію та готові до будь-якого розвитку подій", - підкреслив Данілов.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що в період від кінця січня або в березні 2023 року РФ може піти в новий масштабний наступ на Україну. На думку Залужного, ворог здатен спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для реалізації своїх завдань.

Як зазначив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник, окупаційні війська Росії знову підуть на Харків. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів – відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін висміяв плани Росії щодо захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. За його словами, в окупантів немає сил для реалізації таких завдань. "До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "Ми візьмемо" - прозвучало потужно. Цікаво – хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?" - підкреслив терорист Гіркін.

Більше новин про повторний наступ РФ:

війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:23

"Йдуть важкі бої": росіяни почали активно намагатися прорвати оборону ЗСУ - Маляр

21:42

Британія "загубилася" в позиції щодо винищувачів F-16 для УкраїниВідео

21:40

Труситимуть всю країну: астролог назвала найбільш фатальні дні для України в лютомуВідео

21:27

РФ піде на ескалацію війни, щоб відзвітувати про свої "перемоги" на річницю вторгнення - ДаніловВідео

21:15

Гороскоп на завтра 2 лютого 2023: Тельцям - масштабні проекти, а Рибам - самітництво

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:09

Перекисла квашена капуста: 4 несподіваних способи повернути до життя улюблену страву

20:53

Грузія закликала після перемоги України повернути їй Абхазію та Південну Осетію: Данілов відповівВідео

20:38

Навіщо 3 лютого вранці потрібно струсити гілки дерев: прикмети і що не можна робитиВідео

20:36

"Знекровимо вороже угруповання": Жданов назвав зброю, яка кардинально вплине на хід війниВідео

Реклама
20:33

Ракети з дальністю 150 км для HIMARS поставлять Україні: США оголосять про рішення 3 лютого - WSJВідео

19:18

Вугледар особисто для Шойгу має таке значення, як Соледар для ПригожинаПогляд

19:04

Сини Памели Андерсон розповіли, як на її кар'єру вплинуло інтимне відео з їхнім батькомВідео

19:00

"Сильно здав назад": Гудков заявив, що Путін стрімко втрачає авторитет серед російських елітВідео

18:39

"Подав йому знак" Давай, милий, підходь"": Данилко розповів про зустріч з диктатором ПутінимВідео

18:33

"Що ти з собою робиш?": Кіркоров зганьбився дивним нарядом і привів росіян в шокВідео

18:30

Путін цинічно поскаржився на Україну: звинуватив у "обстрілах" і просить "допомоги" у ШойгуВідео

18:10

"Мене не запрошували": Зеленський здивував заявою про нову зустріч з БайденомВідео

18:05

"Збережіть час, гроші та життя": Джонсон закликав Захід негайно надати Україні необхідну зброюВідео

18:01

Кисла "Трініті": дружина Джастіна Бібера похвалилася худорлявими ніжками в лакових мікрошортах

17:45

"Привіт з неба": ЗСУ атакували позиції Росії та ліквідували величезну частину окупантівВідео

Реклама
17:44

"Немає жодних табу": Франція готова обговорювати постачання Україні винищувачів F-16 - PoliticoВідео

17:33

Мобілізація у воєнний час: обмежено придатних можуть забрати в арміюВідео

17:28

В Україні намете замети снігу: синоптики назвали дати розгулу стихіїВідео

17:24

Князь темряви залишає сцену: Оззі Осборн зробив заяву про завершення діяльності

17:17

Не варто чекати, поки гості помітять плями: як часто потрібно прати штори та тюль

17:00

Зрадник-актор Батурин вимагає, щоб ті, хто не підтримали напад РФ, їхали лікувати окупантів в армію

16:57

"Про подібне часто пишуть": "Холостяк" Добринін розповів, чи зраджував дружині

16:53

Експерт назвав ймовірні напрямки та терміни масштабного наступу РФВідео

16:52

Ще один крок на шляху до НАТО: Польща попросить Альянс надати Україні гарантії безпекиВідео

16:38

Алека Болдуіна звинуватили у вбивствіВідео

16:26

"Рватимуть один одного зубами, зброєю": після поразки у війні в РФ почнеться хаос – політологВідео

16:13

Не тільки, коли кайфують: чому насправді муркочуть кішки

15:59

Навіщо 2 лютого перебирати все сміття в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

15:56

США можуть схвалити постачання F-16 Україні: у Пентагоні обурилися заяві Байдена - WPВідео

15:52

Удар по корупції та зрадникам: в СБУ назвали причину масових обшуківВідео

15:40

Найчарівніші гарячі бутерброди на сковороді: рецепт, який підкорив усіхВідео

15:24

"Безумовно, розглядаю це": прем'єр Ізраїлю не відмовився від передачі Україні "Залізного купола"Відео

15:17

Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу штурмовиків РФВідео

15:09

Три квартири на $1 млн, будинок і "список бажань": ДБР провела обшуки у начальниці податкової КиєваВідео

15:06

Сніжана Онопко розкинула ноги на шкіряному дивані в леопардовому міні

Реклама
14:41

Українські бійці ліквідували окупанта-генсека російської Федерації каратеВідео

14:22

Ґвалтували дівчат на "п’яних вечірках" і публікували відео: у Києві викрили групу молодиків

14:22

В Україні звільнено все керівництво митниці – нардеп ГончаренкоВідео

13:59

Замінили на артиста, який проти війни: російському піаністу скасували концерти у ВідніВідео

13:43

Міша Романова показала свого бойфренда, якого довго приховувалаВідео

13:39

Війська США та Британії мають бути в Україні та воювати поруч із ЗСУ - полковник

13:35

В Україні ліквідовано отамана-окупанта: у нього було шестеро дітей

13:16

"Це було жахливо": модель Маремуха розповіла, за що її заблокувала ТодоренкоВідео

13:15

Брили льоду і снігові замети в морозилці: як швидко і безпечно повернути камері свободу

13:15

"Ще два-три тижні і запалає": Нікітюк і Павлик піснею потролили АрестовичаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти