РФ піде на ескалацію війни, щоб відзвітувати про свої 'перемоги' на річницю вторгнення - Данілов

Секретар РНБО підкреслив, що зараз у росіян є велике бажання відзначитися якимись перемогами до 24 лютого.

На річницю вторгнення РФ хоче відзвітувати про свої "перемоги" на війні, тому готується до ескалації / УНІАН

На річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Ця країна божевільна, я вже давно зрозумів, що вони там всі зійшли з глузду. Для росіян якісь дати є визначними. Ви знаєте, що найближчі три тижні – це дата 24 лютого, коли вони почали цю безглузду активну війну проти нашого народу", - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що на цю річницю загарбникам треба про щось звітувати перед населенням, аби залучати ще більше людей до армії. Тому зараз у росіян є велике бажання відзначитися якимись перемогами до 24 лютого.

"Саме про це ми говоримо з урахуванням того, що вони то до сторіччя створення СРСР, 22 грудня, збиралися щось робити, то до дати Путіна на 7 жовтня збиралися щось робити. У них постійно є дати, які є для них визначними. Але дати проходять, а вирішення тих питань, які вони хотіли б вирішити, немає", - зауважив він.

Данілов зазначив, що, за інформацією розвідок, є розуміння, що окупанти готуватимуться до загострення.

"Чи вистачить у них сил? Я можу сказати, що та 321 тисяча, яку вони призвали, вже на фронті й наші військові їх перемелюють, частина зараз на полігонах. Ми відстежуємо ситуацію та готові до будь-якого розвитку подій", - підкреслив Данілов.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що в період від кінця січня або в березні 2023 року РФ може піти в новий масштабний наступ на Україну. На думку Залужного, ворог здатен спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для реалізації своїх завдань.

Як зазначив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник, окупаційні війська Росії знову підуть на Харків. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів – відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін висміяв плани Росії щодо захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. За його словами, в окупантів немає сил для реалізації таких завдань. "До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "Ми візьмемо" - прозвучало потужно. Цікаво – хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?" - підкреслив терорист Гіркін.

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