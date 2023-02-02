Кремль може почати наступ на двох напрямках до 24 лютого - Резніков

У РФ мобілізували 500 тисяч російських солдатів, хоча офіційно заявляли про 300 тисяч, заявив міністр оборони України.

Олексій Резніков розповів про ризик нового наступу РФ / Фото УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти можуть почати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

Міністр закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, передає BFMTV.

"Ми не можемо втрачати ініціативу. Враховуючи те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога", - заявив Резніков.

За його словами, Кремль мобілізував "500 тисяч російських солдатів".

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", - сказав Резніков.

Міністр оборони додав, що Збройні Сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь".

Новий наступ Росії - що відомо

За даними Інституту вивчення війни, Росія ймовірно задіяла ще не всі резерви та посилює своє військо на Донбасі, готуючись до наступу. На думку аналітиків, наступ російських окупантів у найближчі місяці є найімовірнішим варіантом розвитку подій.

На сьогодні розглядаються варіанти наступу окупантів з напрямків, де є скупчення ворожих військ, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, мова йде про північ (райони Білгородської області), південь (окупована частина Запорізької області). Також спостерігається активність ворога на сході – Луганський напрямок (Сватове – Кремінна), Бахмут, Соледар і далі фактично весь Донецький напрямок.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати активнішим вже до березня.

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