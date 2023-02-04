У Путіна лякають росіян Україною і пригнічують інакомислення: в ISW розкрили задуми Кремля

У директорській Володимира Путіна намагаються представити війну проти України як "загрозу" внутрішній безпеці росіян, зазначили в Інституті вивчення війни.

Режим Путіна намагається добитися подальшої підтримки населення війни з Україною - аналітики / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Влада країни-агресора Росії намагається представити свою війну проти України у якості нібито "загрози" безпеці російських громадян. Такі заходи окупанти застосовують для того, щоб посилити боротьбу з інакомисленням в країні і спробувати заручитися підтримкою населення для продовження бойових дій. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Москва продовжує реалізацію своєї інформаційної операції з метою показати війну проти України як нібито "загрозу" російським громадянам. На таку маніпуляцію вказує продовження жовтого рівня "терористичної загрози" в прикордонних Брянській і Курській областях.

"Посадові особи РФ продовжують впроваджувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці за допомогою законодавчих маніпуляцій. Брянська і Курська області оголосили 3 лютого, що вони продовжують жовтий рівень терористичної загрози на невизначений термін у зв'язку з необхідністю посилення заходів з охорони і оборони російської території", - відзначили аналітики.

Також вони звернули увагу, що директор агресора РФ Путін ще 31 січня підписав указ, згідно з яким регіони з жовтим рівнем "терористичної загрози" можуть впроваджувати підвищений "терористичний рівень" в рамках невизначеного терміну.

На думку експертів, таким чином російська влада намагається посилити заходи, спрямовані на придушення інакомислення і створюють умови для підтримки війни проти України серед росіян.

"Чиновники цих областей таким чином намагаються використовувати новий режим "терористичного рівня" для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці і створити подальшу підтримку бойових дій серед населення РФ", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Загроза нового наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що країна-окупант Росія проводить заходи для підготовки до максимальної ескалації війни проти України. Як вважає Данілов, до 24 лютого, річниці повномасштабного військового вторгнення, вони будуть намагатися показати своєму населенню "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що за інформацією Києва, Москва вже мобілізувала 500 000 солдатів на війну з Україною. Окупанти можуть піти в наступ до 24 лютого. На думку міністра, можлива масштабна атака на Донбасі і півдні країни.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Путін збирається піти в масштабний наступ на Україну в березні-квітні. Згідно з його версією, мова йде не про "переможну" атаку, а поліпшення стратегічного положення окупаційних військ. Кремль хоче добитися оптимальних для себе умов на полі бою, щоб потім, в травні, запустити перемовини.

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Війна Росії проти України: