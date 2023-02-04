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"Абсолютне безумство" : у Лаврова злякалися, що після 150 км ракет Україна отримає винищувачі

4 лютого 2023, 13:16
"США не бачать кордонів" у реалізації планів з нанесення агресору Росії стратегічної поразки, поскаржився посол окупантів у Вашингтоні Анатолій Антонов.
F-16, Антонов
Посол Росії в США Антонов поскаржився на потужну допомогу Україні від Вашингтона / Колаж скріншот YouTube, Вікіпедія

Посол окупанта РФ у Сполучених Штатах Анатолій Антонов звинуватив Вашингтон у тому, що американська держава, мовляв, йде на "ескалацію" війни Росії проти України, надаючи Києву ракети GLSDB дальністю 150 кілометрів. При цьому він злякався, що наступним кроком стане рішення щодо передачі Києву винищувачів.

У своєму Telegram-каналі дипломат країни, яка сама напала на Україну, поскаржився на США через те, що Вашингтон ухвалив рішення поставити Києву далекобійні ракети з бойовим радіусом 150 км.

За його словами, якщо Вашингтон і надалі так допомагатиме Києву, то на українську державу чекають довгоочікувані винищувачі.

"Адміністрація поставила на "українську карту" практично все: власний міжнародний авторитет, гроші американських платників податків і життя українських солдатів. Такими темпами Сполучені Штати можуть дійти до абсолютного божевілля, як, наприклад, надання республіці винищувачів", - пише переляканий Антонов.

Крім того, він вибухнув абсолютно відчайдушною пропагандою. Каже, мовляв, США "налаштовують Україну атакувати російські регіони". Причому туди ж він вплів і території України, про анексію яких оголосив директор РФ Путін.

Посол додав, що окупанти, мовляв, намагатимуться утримати не лише захоплені українські землі, а й свої російські території.

"Вашингтон де-факто налаштовує своїх підопічних атакувати російські регіони. Причому для нас немає жодної різниці, коли ми говоримо про ймовірний "напад" на Запорізьку або Брянську області, Крим або Смоленщину. Всі землі, що увійшли до складу Росії — це наша Батьківщина, яку ми будемо захищати всіма силами", - пропагандистськи підкреслив Анатолій Антонов.

Далекобійні ракети GLSDB для України

У Пентагоні 3 лютого оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 2,2 мільярдів доларів. Тепер Київ отримає ще й ракети дальньої дії GLSDB, якими можна наносити удари на відстані близько 150 кілометрів.

У Міноборони США уточнили, що ракети GLSDB Україна отримує для того, щоб планувати ефективні оборонні та наступальні операції з метою звільнення своїх територій. Як вважають у Пентагоні, Київ сам вирішуватиме, чи використовувати снаряди для ударів по російських окупантах у захопленому Криму, чи ні.

"Що стосується українських планів щодо операцій, то очевидно, що це їх рішення. Вони головні в цьому. Тому я не збираюся говорити або спекулювати про можливі майбутні операції. Але знову ж таки, ми працювали з ними, щоб забезпечити можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", - підкреслив представник американського військового відомства Патрік Райдер.

Дивіться відео Главред - Світан розповів, що Україні дадуть винищувачі F-16 вже цієї весни

Загроза наступу Росії:

військова допомога F-16 Анатолій Антонов війна Росії та України
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