Оборона Покровська та марш росіян на Дніпро: Жданов оцінив загрозу

У агресора Росії великі проблеми з військовою технікою та особовим складом.

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Про оборону Покровська і наступ на Дніпропетровську область говорити поки зарано - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, соцмережі

Найближчого місяця навряд чи можна говорити про можливу оборону Покровська Донецької області та похід російських окупантів на Дніпро. У них серйозні проблеми з військовою технікою та особовим складом. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У колонці на Главреді він розповів про те, що у росіян у резерві лише до 5 тисяч військовослужбовців.

"Російська армія може мати в резерві до 5000 військовослужбовців. Не батальйонів, не полків, не бригад, а просто 5000 особового складу. Це неорганізоване військо, яке буде розподілятися між підрозділами на поповнення втрат. І це дуже різні речі в боєздатності. Крім того, є дефіцит техніки в цих частинах", - пояснив Жданов.

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За словами експерта, поки зарано говорити про оборону Покровська або плани окупантів вийти на Дніпропетровську область.

"Тому взяття Покровська для армії РФ - це таке ж величезне завдання, як і для Сізіфа закотити камінь на гору. Тому я б поки що взагалі не ставив питання про похід росіян на Дніпропетровщину. Як і в найближчий місяць зарано вести розмови про оборону Покровська", - наголосив Олег Жданов. Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою:

Війська РФ уже не можуть швидко просуватися в напрямку Покровська, сказав командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гарькавий. Інтенсивність атак знизилася, проте ворог все одно наступає.

РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська, вважають журналісти Bild. Окупанти наблизилися на відстань у 9 кілометрів від міста. Росіяни захопили села Крутий Яр і Красний Яр, тим самим розширивши свій наступ.

На Заході оцінили загрозу штурму Покровська після окупації Вугледара: зокрема, журналісти The Times написали, що такий сценарій малоймовірний, оскільки тоді загарбникам доведеться здійснити маневр на відкритій місцевості на відстані 30 км.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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