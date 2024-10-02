ЗСУ будуть поступово відходити: що буде після захоплення Вугледеру - Мусієнко

ЗСУ, ймовірно, будуть поступово відходити до Курахового, до міст і населених пунктів, де є можливість закріпитися і краще тримати оборону.

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Експерти пояснив, куди РФ піде після захоплення Вугледера / колаж: Главред, фото: Главред, ОК "Захід"

ЗСУ довелося відійти з Вугледару, тому що на цьому напрямку російські окупанти дійсно мали перевагу. Як заявив виданню РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко, тепер ворог буде контролювати панівні висоти, а українським захисникам доведеться відходити фактично до укріплених рубежів.

"Скажімо, відшукувати ці укріплені рубежі висоти, які ми можемо використати і на цих висотах закріплюватися, тримати оборону. Далі все буде залежати від характеру дій противника. Імовірно, вони продовжать наступ далі на північний захід і будуть рухатися в бік Курахового з цього напрямку", - сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua. відео дня

Окрім цього, цілком можливо, що ЗСУ будуть поступово відходити до Курахового, до міст і населених пунктів, де є можливість закріпитися і краще тримати оборону.

"І фактично формувати ось такий пояс міст-фортець, де ми можемо триматися доволі таки довго, як показує практика. Тому зараз Росія буде робити акцент для того, щоб максимально наступати у відкритих районах через малі населені пункти", - каже експерт.

На думку аналітика, росіяни прикладуть максимальних зусиль, щоб підступити до Курахового і Покровська, брати в оточення, але не починати бої безпосередньо за ці населені пункти. Ймовірно, агресори будуть очікувати перегрупування, підкріплення і доукомплектування своїх сил.

"Другий сценарій, який може бути - це те, що РФ може формувати сили в районі Приютного, Великої Новосілки на Времівському напрямку для того, щоб піти і там. Тобто паралельно в південній частині Донецької області іти двома напрямками від Вугледару і от якраз на Времівському напрямку. Щоб з півдня фактично тиснути з південного флангу на Курахове і Покровськ", - пояснив Мусієнко.

Ще одним варіантом може бути те, що окупанти тиснутимуть в районі Куп'янська і розтягувати українську лінію оборони на сході і змушувати ЗСУ перекидати свої сили з Курської області.

"Тобто вони хочуть розтягти нашу, лінію оборони, просунутися якомога вглиб Донецької області. Далі наступати, застосовуючи значну кількість піхоти, і фактично до зими спробувати брати в напівоточення Курахове, Покровськ, але навряд чи вести безпосередньо бойові дії за них. Тобто в міській забудові. А ми будемо поступово відходити, відкочуватися до Курахового на Вугледарському напрямку", - додав експерт.

Вугледар / Инфографика: Главред

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Військовий Федоренко прокоментував, чим обернеться втрата Вугледару. За його словами, "просипання" фронту розпочалося, коли була затримка від наших партнерів, майже семимісячна, по доставці нового озброєння та боєприпасів.

Водночас обмеження США в ударах ЗСУ по Росії "союзник Трампа" Помпео назвав "дурними". На його думку, така політика шкодить обороноздатності України.

А ексглавком Валерій Залужний озвучив свою запоруку миру. Він ще раз наголосив, що Україна разом зі своїми партнерами має виграти цю війну.

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