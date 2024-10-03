Путін ближче до 'мети', але є проблема: на Заході оцінили загрозу штурму Покровська

Окупація Росією Вугледара не призведе до швидкого просування окупантів на Заході Донецької області, пишуть журналісти The Times.

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Загроза штурму Покровська малоймовірна - The Times / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Глава Кремля Володимир Путін став дещо ближче до своєї "мети" - окупації всіх районів Донецької та Луганської областей. Проте захоплення Вугледара навряд чи призведе до подальшого швидкого просування росіян, а штурм стратегічного міста Покровськ наразі малоймовірний.

Що означає втрата Вугледара

У матеріалі The Times йдеться про те, що втрата Вугледара призводить до того, що ворог посилив тиск на українські війська на Донеччині, які потерпають від браку боєприпасів і особового складу. Суттєві ресурси спрямовані на утримання позицій у Курській області на території Росії.

"Російська перемога, хоч і значною мірою символічна, може прокласти шлях до подальших успіхів на північ і схід від міста. Хоча ці успіхи малоймовірні найближчими місяцями з настанням сезону дощів і зими, очевидна військова мета президента Путіна - захопити всю територію Донецької та Луганської областей - дещо наближається", - йдеться в матеріалі. відео дня Коротко про Вугледар / Інфографіка: Главред

Чи зможуть війська РФ швидко просунутися далі

На думку журналістів, російські військові пропагандисти не стали "святкувати" окупацію Вугледара, оскільки багато хто сумнівається в подальшій здатності ворога у швидкому темпі просуватися далі вглиб території України.

Також вони акцентували увагу на тому, що Вугледар - територія зі значним рівнем мінування, загарбникам знадобиться певний час, щоб очистити місто від мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Крім цього подальшому просуванню ворожих сил завадять оборонні позиції Сил оборони на північний схід від міста.

"Захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого через те, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом, а також через те, що російські війська контролюють більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара", - вважають в Інституті вивчення війни.

Чи є загроза штурму Покровська

У The Times уточнили, що для окупації Покровська російським військам потрібно здійснити маневри на відкритій місцевості на відстані близько 30 кілометрів. Покровськ - місто стратегічного значення через залізничне сполучення. Покровськ постійно обстрілюється росіянами, але штурм міста малоймовірний.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

ЗСУ вийшли з Вугледара - що про це відомо:

Сили оборони України вийшли з Вугледара, повідомили офіційно 2 жовтня в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Підрозділи вивели з міста, щоб зайняти нові позиції для подальших військовий дій.

Втрата Вугледара не призведе до критичної ситуації, вважає командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко. За його словами, ворог продовжує повзучий наступ, і найближчим часом намагатиметься досягти нових просувань.

Окупація Вугледара поліпшить логістику російських окупантів, зазначив військовий експерт Олег Жданов. У коментарі Главреду він сказав, що тепер росіяни можуть запустити залізницю з Ростова до Донецька через Бердянськ і Мелітополь. Запрацює гілка, яку росіяни будували раніше.

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