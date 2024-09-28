"Відбиваємо не лише вулиці, а й населені пункти": яка ситуація під Покровськом

На сьогодні, Новогродівка, Миколаївка – це там, де ворог намагається інтенсивно діяти, ми йому збиваємо потенціал та просуваємось

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Ситуація під Покровськом вирівнюється / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

На Покровському напрямку спектр усіх засобів, які Сили оборони України приготували російським окупантам, "змінять ситуацію цілком і кардинально". З такою заявою виступив в ефірі загальнонаціонального телемарафону командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скеля" майор Юрій Гаркавий.

Хто такий Юрій Гаркавий? Ю́рій Васи́льович Гарка́вий — український військовослужбовець, майор Збройних сил України, командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", пише Вікіпедія. Свій позивний "Скала" або "Скеля" отримав через схожість на актора Дуейна "Скелю" Джонсона. відео дня Після початку повномасштабного вторгнення навколо нього сформувалася добровольча мобільно-вогнева група, яка нищила ворожі колони техніки на підході до Києва. Формування перерослав в батальйон і назване за позивним Юрія — батальйон "Скала".

За словами військового, якщо раніше ворог посиленого і впевненого просувався вперед, наближаючись до Покровська, то тепер такого поступу практично не відбувається. Позитивним моментом є те, що відсіч Збройних сил України дає свої плоди.

"На сьогодні, за два тижні ворог не просунувся. Навпаки, ми маємо успіхи. Не буду з міркувань безпеки говорити де саме. Але впевнений, що вони (росіяни – ред.) навіть керівництву своєму не доповідають, що ті населені пункти вже не їх. Відбиваємо не лише вулиці, а й населені пункти, щоправда, невеликі. На сьогодні, Новогродівка, Миколаївка – це там, де ворог намагається інтенсивно діяти, ми йому збиваємо потенціал та просуваємось", — розповів захисник.

Ще одним плюсом для ЗСУ є те, що противник не наступає таким великим потенціалом, як це було нещодавно.

"Якщо тиждень тому він ще йшов від 20 до 40 осіб на одну мою позицію, то на сьогодні 3-6 вони зібрали. Але все одно йдуть. Тобто кількість впала, але інтенсивність — ні", — підкреслив він.

Підсумовуючи, майор Юрій Гаркавий підкреслив, що серед російських окупантів, які за останній тиждень поповнили український обмінний фонд у зоні відповідальності їхнього підрозділу, помітно менше військових із професійним професійним досвідом.

Покровськ/ Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нещодавно у США розкрили деталі, як війська РФ просуваються на Донеччині та захопили місто. Кадри від 27 вересня вказують на просування росіян на південний схід від Покровська. Противник просунувся на південь від Сухого Яру і захопив Шахту Новогродівська №1/3 на захід від Новогродівки.

Ба більше, РФ постала перед важким вибором. Росіянам через втрату значної кількості боєприпасів доведеться визначити основні пріоритети для наступу в найближчі місяці, зазначає розвідка Естонії.

Попри те, що це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки, РФ може захопити Вугледар. За даними Forbes, наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що почався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії.

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