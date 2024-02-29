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"Оборона Києва може не витримати": посадовці стурбовані наступом РФ - Bloomberg

Юлія Закрепа
29 лютого 2024, 15:32
Стратегія України полягає в тому, щоб намагатися максимально втримати лінію фронту до другої половини 2024 року, коли вона може отримати винищувачі F-16.
'Оборона Києва може не витримати': посадовці стурбовані наступом РФ - Bloomberg
Росія може наступати вглиб України / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники Києва не зможуть збільшити постачання боєприпасів.

У виданні Bloomberg з посиланням на слова особи, знайомої з аналізом українських чиновників повідомляють, що в Києві оцінки ситуації на полі бою стають дедалі похмурішими, оскільки Сили оборони України намагаються стримувати атаки окупантів, одночасно розподіляючи кількість снарядів, які можуть випустити.

Існують ризики, що оборона Києва може не витримати

"Песимізм серед України та її союзників посилювався протягом кількох тижнів, оскільки вони бачили, як російські сили перехопили ініціативу на лінії фронту, а життєво важлива допомога від США була затримана в Конгресі. Падіння Авдіївки та кількох прилеглих сіл посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати", - йдеться в публікації.

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За словами неназваного європейського чиновника, ці втрати мають стати тривожним дзвіночком для союзників України.

"Україна може почати програвати війну цього року", - оцінив Майкл Кофман, фахівець з Росії та України Фонду Карнегі у подкасті War on the Rocks.

Путін не передумав захоплювати Київ та Одесу

За оцінками української розвідки, президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї початкової мети щодо захоплення великих міст, включно з Києвом та Одесою. Про це виданню сказала особа, яка побажала залишитися анонімною.

Якби російські війська досягли Одеси, то змогли б перекрити ключові шляхи експорту українського зерна через Чорне море та відкрити шлях до Молдови, де сепаратисти Придністров’я напередодні звернулися до РФ по політичну підтримку.

Наближена до українського керівництва особа розповіла, що залежно від результатів нинішньої кампанії на фронті, Росія вирішить, чи продовжувати повільне, стрімке просування, чи накопичувати ресурси для більшого удару, аби прорвати українські лінії цього літа.

Видання процитувало президента України Володимира Зеленського, який 25 лютого заявив, що брак боєприпасів впливає на ситуацію на полі бою. Він також попередив, що РФ планує новий наступ навесні або на початку літа.

Чи здатна Росія здійснити великий наступ

У статті зазначається, що великий наступ буде викликом для Кремля після двох років війни, яка виснажила його сили. Російські зусилля захопити Київ, Харків і рушити на Одесу в перші тижні війни провалилися.

Незважаючи на дефіцит, який є в України, Росії знадобиться набагато більше солдатів, важких танків і транспортних засобів, щоб розпочати наступ. Про це 17 лютого заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, поки що Москва не змогла досить швидко наростити виробництво в цих галузях.

Бауер сказав, що Путін "має більше артилерії, у нього є можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, кількості танків і бронетехніки".

Адмірал також вказав на нещодавні повідомлення України про те, що, незважаючи на втрату Авдіївки, окупанти гинули з високою швидкістю: сім ворожих бійців на кожного українського військового.

"Співвідношення один до семи означає, що йому знадобиться багато сил, щоб перемогти українців", – оцінив Бауер.

У матеріалі зазначається, що стратегія України полягає в тому, щоб намагатися максимально втримати лінію фронту до другої половини 2024 року, коли вона може отримати винищувачі F-16 і має наростити виробництво західних боєприпасів. Це дозволить Києву спланувати ще один можливий контрнаступ 2025 року.

Нагадаємо, що екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігорем Романенко назвав умови, за яких Росія знову зможе наступати на Київ та скільки їй потрібно людей і техніки для цього. Загроза для Києва зберігатиметься до останнього дня війни.

Європейський парламент проголосував за надання допомоги Києву €50 млрд. Як повідомляється, кошти ЄС будуть спрямовані на підтримку життєдіяльності, відновлення української держави та на проведення реформ на шляху до членства в Європейському Союзі.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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