Чи може РФ розпочати наступ на Київ: Коваленко назвав сценарії війни

Українські війська поки вимушені вести лише оборонні дії та будуть компенсувати нестачу снарядів.

https://glavred.net/ukraine/deficit-snaryadiv-u-zsu-kovalenko-nazvav-scenariji-viyni-10543160.html Посилання скопійоване

На фронті у бійців ЗСУ нестача зброї / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, instagram/libkos

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що російські війська користуються тимчасовим дефіцитом снарядів в український армії та активізували наступ по декількох напрямках.

За словами експерта, наразі росіяни активізували наступ, тому як відчувають кураж після подій в Авдіївці.

"Це один з факторів, вони побачили можливості. Але те, що вони зараз намагаються наступати - це пов’язано переважно з тим, що нам не вистачає боєприпасів. Вони це бачать. Вони бачать те, що нам немає чого протиставити їхній тактичній авіації. Ці фактори впливають на їхню впевненість. Вони користуються цією можливістю, поки у нас є дефіцит боєприпасів. Росіяни намагаються її використати, щоб протиснути лінію боєзіткнення, захопити ті чи інші локації", - каже Олександр Коваленко для ТСН. відео дня

За словами Коваленка, українські війська поки вимушені вести лише оборонні дії та будуть компенсувати нестачу снарядів використанням дронів в ближніх боях.

"Хоча артилерію повністю замінити дронами неможливо. У цих засобів ураження різний функціонал. Без артилерії все одно ми не зможемо. Саме оборонні дії з використанням альтернативних засобів ураження будуть найближчим часом. Думаю, ще десь півроку. Наш фронт не посиплеться, але ми повинні бути готові морально до того, що від якихось ділянок ми відійдемо. Казати про обвал фронту в напрямку якогось важливого обласного центру - про це не йдеться", - резюмує експерт.

Олександр Коваленко відповів, чи може російська армія скористатись нестачею снарядів в ЗСУ та знов піти на Київ.

"Я не думаю, що у них є така можливість. Їм треба для цього накопичити відповідний ресурс перш за все. А він у них відсутній у відповідній кількості. Тому - ні", - пояснив він.

Нагадаємо, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. Ілля Євлаш відреагував на інформацію, яка з'явилась у виданні Forbes, що нібито Росія планує масштабний наступ на Куп'янськ. Відомом про 42 тисячі окупантів на цьому напрямку.

Затримка допомоги Україні допомогла РФ почати наступ на трьох напрямках. ЗСУ не змогли захистити Авдіївку через затримку з наданням артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.