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Український фонд на €50 млрд: ЄП проголосував за надання допомоги Києву

Олексій Тесля
27 лютого 2024, 14:10
Кошти ЄС будуть спрямовані на підтримку життєдіяльності і відновлення української держави.

Євросоюз, Євро
Європейський парламент схвалив виділення допомоги Україні / колаж Главред, фото УНІАН

Європейський парламент підтримав створення Українського фонду в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 роки.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму сервісі мікроблогів Х (колишній Twitter).

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"Європейський парламент переважною більшістю голосів (536" за", 40 "проти", 39 "утрималися") схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро", - написав він.

Що відомо про допомогу ЄС Україні

Як повідомляється, кошти ЄС будуть спрямовані на підтримку життєдіяльності, відновлення української держави, так само як і на проведення реформ на шляху до членства в Європейському Союзі.

Відповідна резолюція була проголосована у вівторок у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту.

Авторами резолюції виступили доповідачі:

  • від Комітету з питань закордонних справ Міхаель Галер (Michael Gahler, Німеччина, група європейських народників);
  • бюджетного комітету Ейдер Гардіасабаль Рубіал (Eider Gardiazabal Rubial, Іспанія, група соціалістів і демократів).

Український фонд на 50 млрд євро

"Фонд повинен тісно пов'язати відновлення, реконструкцію і модернізацію з вимогами і процесом вступу в Союз, пов'язавши фінансову підтримку з проведенням реформ і інвестицій з метою вступу (в ЄС)", - сказано в документі.

У резолюції наголошується, що підтримка ЄС має бути спрямована за трьома напрямами. Перше - фінансова підтримка України для реалізації реформ та інвестицій, а також для підтримання макрофінансової стабільності країни, як це передбачено в Плані України, що має бути розроблений українським урядом. Друге - інвестиційна структура України для мобілізації інвестицій і розширення доступу до фінансування. Третє - допомога на шляху європейської інтеграції з метою мобілізації технічного досвіду та нарощування потенціалу.

У резолюції також окреслено межі Плану, який має підготувати Київ. "Україна має підготувати План як послідовну, всеосяжну та адекватно збалансовану відповідь на відновлення та модернізацію України, підтримуючи її економічне, соціальне та екологічне відновлення, сталий розвиток та її прогрес на шляху до вступу до Союзу, відповідно до цілей та вимог Фонду. Отже, План України також надасть іншим донорам основу для визначення пріоритетних сфер фінансування відновлення України та сприятиме підвищенню відповідальності, узгодженості та додаткових внесків у цих цілях. З цією метою Україна має забезпечити, щоб План у тому вигляді, в якому його підготовлено, комплексно покривав її потреби у відновленні, реконструкції та модернізації, визначаючи, якою мірою заходи Плану, як очікується, фінансуватимуться Союзом через Фонд. Під час підготовки Плану Україні слід узяти до уваги підтримку, що надається в межах інших програм Союзу. Україні слід розробити свій План, гарантуючи, що інші донори зможуть зробити свій внесок у підтримку заходів Плану, зокрема шляхом збільшення фінансування", - деталізується в документі.

Дивіться відео - ЄС схвалив виділення допомоги Україні:

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У резолюції наголошують, що середньострокова перспектива, передбачена Планом, також має заохочувати Україну робити інвестиції та проводити реформи в напрямку переходу до зеленої, стійкої, цифрової та інклюзивної економіки.

Європарламент також підтримує рішення Ради про можливе використання доходів від знерухомлених фінансів РФ. "Росія та її союзники мають оплатити збитки, завдані Україні. Союз і його держави-члени в тісній співпраці з іншими інституціями та країнами мають створити правову основу для конфіскації російських державних активів з метою фінансування відновлення України та виплати компенсації жертвам російської агресії, що допускається відповідно до звичайних міжнародних норм", - ідеться в резолюції.

Документом передбачено, що Комісія повинна щорічно оцінювати реалізацію Фонду. "Для ефективного моніторингу реалізації Україна повинна раз на рік звітувати про хід реалізації в річному звіті. Такі звіти, підготовлені урядом, повинні бути відповідним чином відображені в плані України. Відповідні вимоги до звітності повинні бути застосовані до одержувачів фінансування Союзу", - підкреслюється в резолюції.

У проголосованому документі також прописано безпосередньо постанову, якою буде засновано Український Фонд.

Документ ще повинен бути затверджений Радою ЄС і вступить в силу після публікації в Офіційному журналі.

Хто такий Рікард Йозвяк

Кореспондент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі. Висвітлює діяльність ЄС і НАТО. Раніше обіймав посаду прес-аташе в Європейському офісі Amnesty International, працював репортером для європейського бюро "Голосу Америки" і автором Politico.

Допомога ЄС Україні

Раніше повідомлялося, що Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро. Президент Європейської Ради Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

Як повідомляв Главред, раніше головний політичний радник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти своє вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на мільярди фінансування.

Також повідомлялося, що Орбан і республіканці розроблятимуть план для блокування допомоги Україні. Члени Республіканської партії США хочуть зустрітися з соратниками пропутінського міністра Віктора Орбана. Вони планують домогтися "припинення військової підтримки України".

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