Чи зможе Росія знову рушити танки на Київ: експерт назвав умови

Експерт розкрив умови, за яких умов Росія знову зможе наступати на Київ та скільки їй потрібно людей і техніки для цього.

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Романенко розповів про можливий наступ РФ на Київ / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, Міноборони РФ

На сайті Главред відбувся чат із генерал-лейтенантом запасу, кандидатом військових наук, доктором технічних наук, професором, екс-заступником начальника Генштабу ЗСУ Ігорем Романенко розповів, наскільки ймовірна повторна спроба російських військ піти на Київ із території Білорусі.

"Потрібно розділяти поняття "можливо" і "те, що можна реалізувати". Наступ на Київ можливий, у чому ми переконалися зі спроби росіян здійснити його у 2022 році. Ця можливість залишається. Однак поки що, якщо судити за кількістю сил і засобів, підготовка до широкомасштабного наступу не проглядається. Про це говорить і наша розвідка, а також розвідки союзників", - зазначив Романенко.

Експерт також розповів, за яких умов Росія знову може рушити танки на Київ та скільки їй потрібно людей і техніки для цього.

"Загроза для Києва зберігатиметься до останнього дня війни. Однак, щоб це здійснити, Росії потрібне угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч осіб, плюс відповідна кількість озброєння і техніки. Таке угруповання приховати досить складно, його легко буде виявлено. Тільки в цьому випадку можна буде говорити про зростання ймовірності наступу з північного напрямку, зокрема, й на Київ", - пояснив Романенко.

Експерт запевнив, що зараз нічого подібного не спостерігається, але буде неправильно взагалі зняти це питання.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Нагадаємо, що у ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Сьогодні війська країни-агресора Росії продовжують вести наступальну операцію лише на одному стратегічному напрямку, сказав Вадим Скібіцький.

Мер Харкова Ігор Терехов оцінив загрозу наступу військ РФ. Не важливо, які плани у агресора Росії - Харків був і залишається українським містом, і дасть гідну відсіч у разі наступу, сказав міський голова.

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