Оновлення даних у ТЦК: хто зможе уникнути штрафів

Військовозобов'язаних громадян, які вирішили не оновлювати свої військово-облікові дані, можуть оголосити у розшук, припустив юрист Володимир Романчук.

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Громадяни, які розпочали процедуру оновлення даних, найімовірніше, уникнуть штрафів - юрист / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

Військовозобов'язаних, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Їх можуть оголосити і в розшук. Утім, деяким громадянам, імовірно, штрафів вдасться уникнути. Про це заявив юрист із військового права LCF Law Group Володимир Романчук.

"Ця відповідальність (адміністративна) може наставати синхронно з оголошенням людини в розшук", - сказав він у коментарі Обозревателю.

Порушення передбачає штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень для фізичних осіб або позбавлення права керувати транспортним засобом, або до 59 тис. грн штрафу для посадових і юридичних осіб.

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Хто може уникнути штрафів

На думку юриста, громадяни, які почали процес оновлення, але не встигли зробити це вчасно, навряд чи будуть оштрафовані.

"Найімовірніше, притягуватимуться до відповідальності особи, які повністю ігнорують свій обов'язок", - прогнозує Романчук.

Оновлення військово-облікових даних - головні новини за темою:

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з вимогами, українцям слід було оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів - до 16 липня включно. Оновити дані пропонувалося в ТЦК і СП (військкоматах), Центрах надання адміністративних послуг, а також у застосунку Резерв+.

З'являлися ініціативи щодо продовження терміну оновлення даних від 60 до 150 днів. Однак пропозиції не підтримали у Міністерстві оборони. У військовому відомстві вважають такі заходи недоцільними.

У Міноборони повідомили, що за 60 днів військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних. Найбільше - через Резерв+, а найменше - шляхом відвідування ТЦК і СП.

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

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