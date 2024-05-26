Оновлення даних у ТЦК: коли і за що може затримати поліція - пояснення юриста

Відома юристка Аріна Швець повідомила, у якому випадку військовозобов'язаних громадян України може затримати Національна поліція.

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Оновлення даних у ТЦК - коли може затримати поліція / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Співробітники Національної поліції можуть легко затримати військовозобов'язаного українця, якщо той не оновив свої облікові дані протягом двох місяців - починаючи з 18 травня 2024 року (з моменту набуття чинності закону про мобілізацію). Про це повідомила юрист Аріна Швець у коментарі порталу "Новости.LIVE".

За її словами, якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то під час зустрічі зі співробітниками ТЦК і поліції може статися факт затримання і доставки його до військкомату.

"Однак, потрібно врахувати той факт, що таке затримання проводиться лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування до поліції", - розповідає Швець.

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Крім того, юристка окремо зазначила, що тепер, згідно із законодавством, усі чоловіки 18-60 років повинні мати із собою військовий квиток або інший військово-обліковий документ, а також паспорт громадянина України - ці документи мають право перевіряти як працівники ТЦК і СП, так і представники Нацполіції.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - хто має право на бронь від мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна розглядає питання справедливого і раціонального бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Країні потрібна працююча економіка та інфраструктура для підтримки військових, які захищають країну. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мобілізація військовозобов'язаних віком від 25 років може забезпечити Силам оборони України близько 100 тисяч нових бійців.

Крім того, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, коментуючи набуття чинності оновленою версією закону про мобілізацію в Україні, зазначає, що це дасть змогу державі знати, скільки здорових чоловіків віком від 18 до 60 років є в наявності, які вони мають військово-облікові спеціальності, і хто з них має право на бронювання або відстрочку. Він підкреслив, що це змінить підхід до війни.

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