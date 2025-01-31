Коли зростуть тарифи на комуналку: українцям назвали терміни

Складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках.

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Тарифи на комуналку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Протягом 2025 року тарифи на комунальні послуги не змінюватимуться

Підвищення цін можливе з 2026 року

Тарифи на послуги ЖКГ залишаться незмінними протягом 2025 року, але можливе їхнє підвищення з наступного року. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. Припускається, що з 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є окремим ризиком для прогнозу інфляції. Значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення.

"З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній", - наголошується у звіті.

За повідомленням НБУ, це створюватиме додаткові ризики для інвестиційного потенціалу галузі, посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише відтерміновуватиметься на майбутнє.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що добудова енергоблоків на українських атомних станціях не потребує підвищення тарифів на електроенергію для населення.

В Міністерстві енергетики України додали, що на сьогодні немає жодного рішення чи навіть проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.

Крім того, тариф на газ також залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається.

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