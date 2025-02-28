У низці регіонів України запровадили аварійні відключення: де не буде світла

Причина відключень - наслідки російських атак на енергооб'єкти.

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У низці регіонів України запровадили аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У п'яти областях України запровадили аварійні відключення світла

Причина відключень - наслідки атак РФ на енергооб'єкти

Зранку, 28 лютого, у п'яти областях України застосовано екстрені відключення світла. У деяких регіонах запроваджено три черги графіків аварійних відключень.

Як повідомили в Укренерго, причина відключень - наслідки російських атак на енергооб'єкти.

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Насамперед, відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в рідкісних випадках.

Тим часом у ДТЕК поінформували про відключення світла в Дніпропетровській та Донецькій областях.

"За командою Укренерго в Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. У разі змін будемо оперативно вас інформувати в нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

У Полтавській таСумській областях застосовано три черги графіків аварійних відключень.

Крім того, у Кіровоградській області теж аварійні відключення електрики.

"У разі одночасного введення в дію аварійних і погодинних графіків час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах", - повідомили в Кіровоградобленерго.

Що таке черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Вимкнення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 лютого в Одеській та Дніпропетровській областях відключали світло. Обленерго були змушені застосовувати тимчасові відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів РФ.

18 лютого росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, спричинивши масштабні вимкнення світла, води і тепла. Без електропостачання залишилися понад 250 тисяч жителів, зокрема 14 шкіл і 13 дитячих садків.

17 лютого в Києві, Київській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях запровадили екстрені відключення електроенергії через атаку РФ.

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Що відомо про Укренерго? ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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