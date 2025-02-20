Тариф на воду зросте майже на 8%: на кого чекає підвищення комуналки

Без перегляду тарифів забезпечити стабільне водопостачання неможливо.

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Одне з міст України чекають нові тарифи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

У Виноградові зростуть тарифи на воду приблизно на 8%

Подорожчання відбулося через зростання цін на електроенергію, матеріалів і ресурсів

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення збільшаться у Виноградові (Закарпаття) вже з 1 березня. Інформацію підтвердив інженер Виноградівського УЖКГ Михайло Мочарко у Facebook.

Він пояснив, що рішення Виноградівське ВУЖКГ ухвалило внаслідок суттєвого подорожчання електроенергії та інших ресурсів.

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Нові тарифи будуть наступними:

водопостачання: 31,56 грн/м³ (було 28,00 грн/м³);

водовідведення: 30,60 грн/м³ (було 29,80 грн/м³);

загальна вартість: 62,16 грн/м³ (було 57,80 грн/м³).

Факторами для підвищення тарифів стало:

Зростанням цін на електроенергію на 37,4% Подорожчанням матеріалів і ресурсів, необхідних для обслуговування комунальної інфраструктури.

Мочарко запевнив, що без перегляду тарифів забезпечити стабільне водопостачання неможливо.

"Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються письмово протягом 14 календарних днів із дня опублікування в газеті", — ідеться в повідомленні.

Тарифи для українців - що відомо

Нагадаємо, Главред пояснював з посиланням на Верховну Раду, чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу. Голова комітету ВР не виключає можливих змін тарифів на воду і розподіл газу, адже їх не переглядали з початку війни.

Водночас добудова енергоблоків на АЕС в Україні на тарифи на електроенергію для населення не вплине. Міністр енергетики Герман Галущенко висловив думку, що питання їх підвищення наразі не розглядається.

Окрім цього, Міненерго зробило важливу заяву, що тариф на світло стане меншим. Так, тепер тариф 2,64 грн/кВт⋅год залишиться для перших 2000 кВт⋅год.

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Хто такий Михайло Мочарко? Михайло Мочарко — інженер Виноградівського ВУЖКГ (Водопровідно-каналізаційного господарства), який відомий своєю роллю в комунальній сфері міста Виноградів, що на Закарпатті. Він часто виступає як представник підприємства, повідомляючи про зміни в тарифах, аварійні ситуації та інші питання, пов’язані з водопостачанням і водовідведенням у місті.

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