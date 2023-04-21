"У найближчі місяць-два плани будуть реалізовані": Маломуж назвав терміни початку контрнаступу ЗСУ

Комплекс організаційних, оперативних та військових заходів допоможе підготувати, спланувати реалізувати успіх контрнаступу ЗСУ, вважає Микола Маломуж.

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Контрнаступ ЗСУ почнуть реалізовувати в найближчі два місяці - Микола Маломуж / 59-а ОМПБр Якова Гандзюка

​Для успіху українського контрнаступу ЗСУ варто врахувати ряд моментів. Як розповів в інтерв'ю Главреду ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, для початку необхідно провести цілий комплекс заходів - отримати розвідувальні дані, які повинні дійсно свідчити про те, які потенційні можливості в живій силі ворога, на яких напрямках, який його вогневий потенціал і потенціал боєприпасів. І найголовніше - які резерви може задіяти ворог і на яких напрямках.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Виходячи з цих даних, наше командування, Генштаб, і планує ці наступальні операції, оцінюючи наші ресурси і можливості і готуючи їх для успішного контрнаступу на тих напрямках, де ворог, по-перше, цього не очікує, а по-друге, де є перспектива розвитку контрнаступу стратегічного рівня. Це передбачає не тільки прямі наступальні операції, а й удари з тилу, флангів, дезорієнтуючі противника і забезпечення наших тилових можливостей і флангів", - говорить Маломуж.

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Генерал також нагадав, що Україна вже потрапляла в неприємну ситуацію в період контрнаступу на Ізюм і Балаклію влітку минулого року, коли через незабезпеченість тилів ЗСУ вирішили не заходити в Луганськ і зупинитися на лінії Сватове-Кремінна.

Крім того, не менш важливий етап для підготовки контрнаступу –отримання і системне введення у війська новітньої техніки, озброєння і отримання величезної кількості боєприпасів.

"Це-не менш важливий етап поряд з підготовкою військ. Тому що не маючи далекобійних ракет до 150 кілометрів, які повинні знищувати тилові можливості ворога (резерви, склади, штаби, літаки, дрони і вогневі засоби в разі їх поставки на фронт), повинні бути і ефективні системи ППО, і стратегічні засоби, які ми отримуємо від Patriot, і зенітні ракетні комплекси на фронті, які будуть збивати літаки, ракети і безпілотники, які можуть створити великі проблеми нашим силам наступу", - зазначив Маломуж.

Також для контрнаступу, за словами військового експерта, потрібні потужні можливості радіолокаційного контролю-це і авіація, і ракетні системи, і Радіоелектронні моделі контролю, які забезпечують не тільки виявлення вогневих точок ворога, але і їх нейтралізації та дезорієнтації шляхом установки відповідних електронних екранів, які не дають можливості навести зброю на українські позиції.

"Тому за умови комплексу заходів організаційних, оперативних і військових, глибокого дослідження за рахунок радіо - і агентурної розвідки противника ми зможемо підготувати, спланувати конкретні стратегічні операції і найголовніше, їх реалізувати в найближчі терміни, які називаються керівниками відомств. Але це можливо за умови готовності. Ця готовність зараз назріває, тому в найближчі місяць-два ці плани повинні бути реалізовані", - сказав Маломуж Главреду.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що український контрнаступ вже триває навіть у найгарячіших точках фронту. Водночас вона уточнила, що українські військові готуються до просування не в певній точці фронту, а до повного звільнення українських територій. Саме це залишається стратегічною метою для держави.

Крім того, країна-окупант Росія змінює тактику завдання ракетних ударів. Як цьому заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, окупанти провалили плани з енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ.

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