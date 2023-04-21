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"Росіяни не чекатимуть до вересня": Юсов розповів, як РФ хоче зірвати контрнаступ ЗСУ

Аліна Дембіцька
21 квітня 2023, 17:59 оновлено 21 квітня, 17:59
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Представник ГУР зауважив, що окупанти хочуть відтермінувати, ускладнити та зірвати звільнення українських територій.
Андрей Юсов, ВСУ
Юсов розповів, як РФ хоче зірвати контрнаступ ЗСУ / 95-а окрема десантно-штурмова бригада, УНІАН

Країна-агресорка Росія накопичує ракетний потенціал, аби здійснити масовану ракетну атаку по Україні. Попри величезний дефіцит ракет загарбники не збираються чекати до осені, тож підступна атака може статися будь-якої миті. У такий спосіб армія РФ хоче зірвати звільнення українських територій. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Росіяни не чекатимуть до вересня, а тим паче – до зими. Перед ворогом стоятиме завдання відтермінування, ускладнення, зриву звільнення українських територій нашими захисниками", - розповів Юсов в ефірі 24 каналу.

За його словами, російські окупаційні війська будуть змушені використовувати і залишки ракетного озброєння, і нововиготовлені ракети для цих цілей і завдань.

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"Наразі немає можливості чекати наступної зими, щоб повторити енергетичний тероризм. Вони теж розуміють, що найближчим часом будуть надзвичайно важливі події", - підсумував представник ГУР МО Андрій Юсов.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні. Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

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