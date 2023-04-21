ЗСУ звільнять більше земель: у НАТО впевнені в успішності контрнаступу України

Звільнення нових територій стане для України успішною кампанією, впевнений Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг висловився щодо планованого контрнаступу ЗСУ / Колаж 28 ОМБр, УНІАН

Планований контрнаступ Збройних сил України буде успішним, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Треба пам'ятати, що Україна змогла відкинути війська від Києва і на півночі. Потім ЗСУ так само просунулися на Сході і навколо Харкова, а потім на півдні і навколо Херсона. Так що ЗСУ в поєднанні з поставками від союзників по НАТО продемонстрували здатність звільняти території", — заявив він на прес-конференцію за підсумками засідання "Рамштайн".

Разом з тим генсек Альянсу нагадав про те, що після звільнення Херсона, союзники надали Україні ще більше підтримки.

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"Після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали ще більше підтримки: бронетехніки, артилерії, ППО, танків. Тому я впевнений, коли Україна почне нові операції для звільнення територій, то це буде успішна кампанія", — додав Столтенберг.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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