"Уже зібрали речі": окупанти на Херсонщині готуються до чергового "жесту" – Гуменюк

Російські загарбники вже запаслися цивільним одягом, відправили намародерене майно і мінують узбережжя та інші території.

https://glavred.net/ukraine/uzhe-sobrali-veshchi-okkupanty-na-hersonshchine-gotovyatsya-k-ocherednomu-zhestu-gumenyuk-10464169.html Посилання скопійоване

Окупанти готуються до "жесту доброї волі" на Херсонщині/ Міноборони РФ, скрін

Російська окупаційна армія може готуватися до чергового "жесту доброї волі" на окупованій частині Херсонської області. На це вказує низка ознак, зокрема те, що російські загарбники уже навіть запаслися цивільним одягом і спакували намародерене майно.

Крім цього, вони облаштовують оборонні рубежі та мінують все узбережжя на лівому березі Херсонщини. Про це розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що зараз українські військові бачать, як російські окупанти проводять активну оборонну діяльність на лівому березі Херсонщини. Загарбники проводять інженерне облаштування рубежів – і першого, і другого, і третього.

відео дня

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Також окупанти намагаються мінувати ті ділянки, де, на їхню думку, міг би висадитися український десант. За словами Гуменюк, російські загарбники намагаються вкрити замінованими площами майже все узбережжя.

"Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета – вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються", – додала вона.

Війна в Україні

Аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) зазначають, що російська окупаційна армія не впоралася із завданням захопити Донецьку та Луганську області у їхніх адміністративних межах, яке перед ними поставив диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін. Тому глава Кремля знову "переключився" на Пригожина і підтримує його ПВК, адже покладає на них свою останню надію.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація у Бахмуті Донецької області нині контрольована, хоча ворог перетворює місто на руїни. За словами генерала, російські окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно. Але на більшості з них – ворожі дії безуспішні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країни Великої сімки (G7) повинні переконати російського диктатора Володимира Путіна, що він не досягне своїх цілей.

Читайте також: