ЗСУ зайняли позиції на Лівому березі Дніпра на Херсонщині за 7 км від адмінцентру - ISW

ЗСУ зайняли позиції на березі річки Дніпро північніше міста Олешки і просунулися до північної околиці по трасі на захід від Дачі.

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ЗСУ зайняли позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області / Фото 10-та гірничо-штрмова бригада, УНІАН

Сили оборони України висадилися на лівому березі Херсонської області. Вони зайняли позиції 22 квітня, але незрозуміло, в якому масштабі та з якою метою. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували геолокаційні кадри й текстові звіти, оприлюднені російськими військовими блогерами.

У звіті ISW зазначається, що на знімках видно, як ЗСУ зайняли позиції на березі річки Дніпро північніше міста Олешки (7 км на північний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці по трасі на захід від Дачі (10 км на південь від обласного центру).

За словами експертів, ці кадри підтверджують той факт, що окупанти можуть не контролювати острови на річках Конка і Чайка менш ніж за півкілометра на північ від геолокованих українських позицій біля Антонівського мосту.

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Раніше російські блогери стверджували, що ЗСУ впродовж декількох тижнів утримували позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, встановили там стабільні лінії постачання і регулярно здійснюють бойові вильоти в цьому районі.

"Все це вказує на відсутність російського контролю над цим районом. У бойовій карті одного блогера стверджувалося, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті річки Дніпро на північний захід від Херсона станом на 22 квітня, що передбачає можливий наступ українських військ на ці острови", - припустили в ISW.

При цьому деякі військові блогери з РФ скаржилися, що низька швидкість стрільби артилерії окупантів через надмірну централізацію російського військового командування, дозволила Силам оборони України висадитися на лівому березі Херсонської області.

В ISW вважають, що загарбники можуть приділяти пріоритетну увагу підтримці оборони в міських районах (наприклад, Олешки і Нова Каховка), залишаючи без нагляду острови в дельті Дніпра.

"Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються неясними, як і здатність і бажання України зберігати стійкі позиції в цьому напрямку", – додали експерти Інституту вивчення війни.

Ситуація в Херсонській області

27 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційна влада захоплених Росією районів Херсонської області почала втечу до Криму, побоюючись наступу Збройних сил України.

Зокрема, в Олешках і Скадовську з 21 лютого відзначається виїзд "адміністрації" колаборантів в Бахчисарай, Сімферополь і Керч. З 24 лютого оголошено про так звану евакуацію для всіх бажаючих.

23 березня в Генштабі повідомили, що підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, яка розташована на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, у чому, на його думку, причина таких дій загарбників. За його словами, зменшення концентрації російських військ на лівобережній частині Херсонщини може бути пов'язана з тим, що сьогодні там сформований певний буфер вогневого впливу на правий берег.

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