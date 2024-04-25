Чи потрібно проходити повторно комісію 'обмежено придатним': пояснення юриста

Військовозобов'язана особа має статус обмежено придатної доти, доки знову не пройшла військово-лікарську комісію, повідомляє юрист Роман Лихачов.

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Юрист пояснив, чи потрібно "обмежено придатним" проходити комісію / колаж фото УНІАН

В Україні людина має статус "обмежено придатної" доти, доки знову не пройшла військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це заявив юрист Роман Лихачов в ефірі телемарафону.

Ба більше, каже він, самостійно повторно проходити ВЛК у зв'язку зі скасуванням статусу "обмежено придатний" наразі необхідності немає, оскільки ще не внесено відповідні зміни до законодавства України.

"Наразі, хоча й ухвалено зміни до закону, проте перелік захворювань і змін до 402 наказу Міноборони України, який саме і встановлює принципи придатності та непридатності особи для проходження військової служби, ще не встановлено", - сказав Лихачов.

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Як він каже, наразі громадські організації, експерти та численні урядові організації працюють над змінами до колишнього законопроєкту.

"Одразу розвінчую якісь міфи про те, що відсьогодні у всіх обмежено придатних цей статус недійсний - це неправда", - підсумував він.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні.

Також президент України підписав закон, який скасовує статус "обмежено придатний" для військових і військовозобов'язаних. Він набуде чинності з 4 травня 2024 року. Громадяни з цим статусом матимуть дев'ять місяців, щоб пройти повторний медичний огляд.

Як раніше повідомляв Главред, новий закон передбачає повторний медогляд для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними". Після цього вони можуть бути визнані придатними або непридатними до служби.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої в армію призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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