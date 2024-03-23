'Обмежено придатні' служитимуть у бойових підрозділах: нардеп розкрив деталі

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

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Що буде із "обмежено придатними" при мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Народний депутат України Федір Веніславський заявив, що визнані обмежено придатними до служби військовозобов'язані згідно з новим законом повторно пройдуть медичний огляд і можуть бути визнані придатними або непридатними.

Після того, як Верховна Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист, який, зокрема, передбачає повторний медогляд протягом дев’яти місяців для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними", поняття "обмеженої придатності у воєнний час" виключили із законодавства.

"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", - сказав нардеп Вениславський в ефірі телемарафону "Єдині новини". відео дня

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Нардеп розкрив деталі закону про мобілізацію та заявив, що "всі мають стати у стрій". Закон передбачає першочергову військову освіту: людина з 18 до 25 років має пройти вишкіл. Мотивація такого рішення - підготовка до тривалої війни та "найгірших сценаріїв".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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