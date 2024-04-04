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Які зміни чекають на "обмежено придатних": в Міноборони дали вичерпну відповідь

Руслана Заклінська
4 квітня 2024, 16:40
Громадяни, які мають статус "обмежено придатний", матимуть дев'ять місяців на повторне проходження військово-лікарської комісії, зазначили у відомстві.
Які зміни чекають на
В Україні скасовується статус "обмежено придатний" / Колаж: главред, фото: УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Статус "обмежено придатний" щодо військових та військовозобовʼязаних в Україні скасовується. Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3621-IX, який передбачає певні зміни для людей із таким статусом. Про зміни розповіло Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що закон набуде чинності через місяць після його опублікування, тобто 4 травня 2024 року. Після цього громадяни, які мають статус "обмежено придатний", матимуть дев'ять місяців на повторне проходження військово-лікарської комісії. Тому ВЛК такі особи повинні пройти до 4 лютого 2025 року.

"Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу – придатний/непридатний", - зауважили у Міноборони.

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Після набуття законом чинності уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначатимуть оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби.

"Після повторного огляду військові, визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, а придатними - продовжать проходити військову службу", - пояснили у міністерстві.

Водночас військовозобов’язаних, яких визнають непридатними, виключать з військового обліку, а визнані придатними - можуть проходити службу.

Що таке "обмежено придатний"?

У воєнний час, обмежена придатність не звільняє військовозобов'язаного від служби в армії, хоча він може бути непридатним у мирний час. Це означає, що особи з обмеженою придатністю можуть бути мобілізовані для служби в умовах воєнного стану.

Наразі, у списку захворювань, які призводили до обмеженої придатності, входять серйозні захворювання, такі як порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, а також деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми із зором та слухом. Цей перелік є довгим і детальним.

Статус "обмежено придатний" - зміни для військовозобов'язаних

Як повідомляв Главред, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує призовний вік для загальної військової мобілізації в Україні з 27 до 25 років. Також скасували статус "обмежено придатний" до військової служби.

Новий закон передбачає, що обмежено придатних осіб можуть визнати придатними або непридатними до військової служби. Такий крок допоможе забезпечити мобілізаційні ресурси для бойових підрозділів і бригад, стверджує нардеп Федір Веніславський.

Також Росія готує мобілізацію 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року. Однак Зеленський зауважив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч людей цьогоріч.

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