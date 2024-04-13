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Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць "явки"

Руслана Заклінська
13 квітня 2024, 22:20
Медогляд має визначити придатність або непридатність до служби після скасування статусу "обмежено придатний".
Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць 'явки'
В Україні почнуться повторні медогляди обмежено придатних / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Повторні ВЛК для військовозобов'язаних, які раніше були обмежено придатними, розпочнуться з середини травня. Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Нещодавно президент підписав закон №3621-IX, який відмінив статус "обмежено придатний". Раніше військовозобов'язаних з певними захворюваннями, які мають цей статус, закон дозволяв мобілізовувати, однак встановлював обмеження щодо спеціальностей, за якими чоловіки могли служити.

"Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними", - зазначив Гаврилюк.

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Він також зазначив, що прийнятий у другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію врегулює чорити важливі аспекти:

  • обов'язки громадян;
  • органів місцевого самоврядування;
  • облік усіх чоловіків віком від 18 до 60 років;
  • закрито частину шпарин ухилення від мобілізації.

Окрім цього, Гаврилюк прокоментував інший законопроєкт, №10379, який має збільшити штрафи за порушення військового обов'язку та правил мобілізації. Цей законопроєкт вже готується до другого читання у Верховній Раді.

Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць 'явки'
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР прийняла його у другому читанні.

Також президент України підписав закон, який скасовує статус "обмежено придатний" для військових та військовозобов'язаних. Він набуде чинності з 4 травня 2024 року. Громадяни з цим статусом матимуть дев'ять місяців, що пройти повторний медичний огляд.

Як раніше повідомляв Главред, новий закон передбачає повторний медогляд для військовозобов'язаних, яких визнали "обмежено придатними". Після цього вони можуть бути визнані придатними або непридатними до служби.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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