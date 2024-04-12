Чи можна відмовитися від мобілізації в Україні та чим це загрожує: відповідь юриста

Людина може відмовитися від призову в армію, але вона відповідатиме як за ухилення від мобілізації.

https://glavred.net/ukraine/mozhno-li-otkazatsya-ot-mobilizacii-v-ukraine-i-chem-eto-grozit-otvet-yurista-10557068.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від призову в армію? / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, запроваджені через військове вторгнення РФ у лютому 2022 року. Призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Адвокат, керівник юридичної фірми "Кравець і партнери" Ростислав Кравець розповів, чи можна відмовитися від мобілізації в Україні у воєнний час і якими будуть наслідки таких дій.

За словами адвоката, згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", людина, яка не має відстрочки від мобілізації або звільнення від військової служби, не має права відмовитися від мобілізації; якщо вона це зробить, то нестиме відповідальність за ухилення від мобілізації, передає ICTV.

"Звичайно, ми не рабовласницька країна, людина може відмовитися, але вона буде відповідати за це як за ухилення від мобілізації", - наголосив Кравець. відео дня

Чим загрожує відмова від мобілізації

Ухилення від мобілізації тягне за собою адміністративну відповідальність. Якщо особа не з'явиться до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК і СП) після отримання повістки без поважної причини, тоді доведеться заплатити штраф. Для тих, хто систематично ухиляється від мобілізації, передбачено кримінальне покарання від 3 до 5 років.

Факт ухилення від мобілізації потрібно довести

Юрист пояснив, що для відкриття кримінального провадження правоохоронним органам потрібно довести факт ухилення від мобілізації. Зазвичай це підтверджується судовими вироками про незгоду з військовою службою.

Для встановлення кримінальної відповідальності необхідно мати не менше трьох зафіксованих випадків ухилення від мобілізації.

"Якщо неявка до ТЦК повторюється кілька разів, коли не просто було кинуто повістку і людина не з'явилася, а їй вручили повістку під особистий підпис, то, звісно, в цьому випадку може бути кримінальна відповідальність. Загалом потрібно тричі довести, що людина дійсно отримала повістку і дійсно не з'явилася", - підкреслив Кравець.

Мобілізація в Україні - останні новини

11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. "За" проголосували 283 народні депутати.

Як повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, загалом, народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроекту про мобілізацію. Однак Комітетом було враховано лише 31 правку, всі інші перебувають у статусі "відхилено".

Раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11079, що стосується мобілізації засуджених осіб.

Зазначимо, у Збройних силах України розглядають можливість мобілізації жінок за "ізраїльським зразком". Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва зазначила, що дівчат треба готувати до служби в армії змалечку, дотримуючись підходу Ізраїлю.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред