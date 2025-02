Потрібна маріонетка: відомо, кого Путін хоче бачити президентом України

Головне із заяви президента:

Володимир Зеленський вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже, хто буде президентом України. Головне, щоб ця людина мала антизахідну позицію. Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

За його словами, Росії потрібна маріонетка в Києві – людина, яку вони зможуть контролювати.

"До війни вони вже мали вплив у нашому парламенті. Вони контролювали одну з найбільших політичних партій і робили все, щоб Україна не могла остаточно обрати європейський шлях", - підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що окупанти в Україні хочуть зробити те саме, що вони зробили в Чечні, – повністю знищити та перетворити на абсолютно підконтрольну й підвладну їм територію.

"Те саме вони зробили в Грузії: спочатку – заморожений конфлікт, потім – підвладний уряд. Цю саму тактику вони застосували й у Білорусі", - підсумував президент України.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання звільнення Запорізької АЕС буде ключовим на першій зустрічі з представниками Росії.

Зеленський також розкрив втрати захисників України. За його словами, у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових. Водночас 390 тисяч разів військові отримали поранення.

Крім того, президент України наголосив, що в Україні неможливо провести вибори під час воєнного стану через низку юридичних і практичних причин. За його словами, через бойові дії та тимчасову окупацію територій, мільйони українців не зможуть взяти участь у виборах. Якщо зараз провести вибори, проголосувати не зможуть військові, люди на тимчасово окупованих територіях і за кордоном.

Читайте також:

Хто такий Пірс Морган?

Пірс Стефан П'ю-Морган - англійський телеведучий, журналіст, письменник і медіа-персонаж. Свою кар'єру він почав 1988 року в таблоїді The Sun. У 1994 році, у віці 29 років, Руперт Мердок призначив його редактором News of the World, що зробило його наймолодшим редактором британської національної газети за більш ніж півстоліття.

Як телеведучий, Морган вів ток-шоу ITV "Історії життя Пірса Моргана" (2009-2020), ток-шоу "Пірс Морган у прямому ефірі" на CNN (2011-2014) і був співведучим програми "Сніданок" на ITV "Добрий ранок, Британія" (2015-2021). Також він був ведучим "TalkTV" (тепер відомого як Talk), ведучи програму "Piers Morgan Uncensored" з 2022 по 2024 рік, перш ніж перенести шоу на YouTube.