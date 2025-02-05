"Припини лизати зад Путіну": Зеленський жорстко "умив" пропагандиста Карлсона

Такер Карлсон повністю повторює слова Володимира Путіна, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський відповів на образи Такера Карлсона / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Основне:

Карлсон навмисно дезінформує людей і повторює наративи Кремля

Карлсону треба глибше розуміти, що відбувається в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що американський пропагандист Такер Карлсон працює на російського диктатора Володимира Путіна.

Як підкреслив він в інтерв'ю англійському журналісту Пірсу Моргану, Карлсон повністю повторює слова Путіна.

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"Здається мені, йому треба глибше розуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад. Чесно", - додав президент.

За його словами, Карлсон навмисно дезінформує людей і повторює наративи Кремля.

Що передувало

Раніше Карлсон під час інтерв'ю з журналістом Пірсом Морганом повторив наративи Кремля.

"Його (Зеленського, ред.) не обирали. Він керує країною за допомогою сили. Він убиває своїх опонентів. Він убив багатьох людей ... Чому б ти особисто маєш підтримувати диктатора, який багатіє війною у своїй країні, хто забороняє християнську конфесію і хто вбиває своїх політичних опонентів", - заявив американський пропагандист.

Крім того, Карлсон також назвав українського президента "лакеєм західних держав".

Раніше Карлсон заявив, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна. Він стверджує, що колишній держсекретар Блінкен нібито був головним ініціатором замаху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський смачно припечатав Путіна. Переговори з РФ про завершення війни можна вести з позиції сили, впевнений Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, Карлсон заявив, що його команда протягом року намагалася провести інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Він стверджує, що переговори були зірвані американським урядом і посольством США в Києві.

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Хто такий Такер Карлсон Такер Карлсон - американський консервативний політичний оглядач, журналіст. Вів політичне ток-шоу на Fox News під назвою "Вечір з Такером Карлсоном" з 14 листопада 2016 року по 21 квітня 2023 року. Засновник і власник власного незалежного потокового сервісу "Tucker Carlson Network". Карлсона вважають одним із найвпливовіших прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст і виступає проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона. Рішення ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок - власник холдингу News Corp, якому належить Fox News. Такер Карлсон - прихильник теорій змов. Свого часу він всерйоз стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, а в Україні, мовляв, є американські лабораторії з виробництва біологічної зброї.

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