Вивести війська звідти: Зеленський розкрив, яке перше питання порушить з Путіним

Президент назвав перші кроки України щодо переговорів з Кремлем.

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Зеленський розкрив, яке перше питання порушить з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з конференції Зеленського

Головне з заяв Зеленського:

Україна порушить питання ЗАЕС на переговорах із РФ

Росія розміщувала на ЗАЕС різні підрозділи, зокрема чеченців

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання звільнення Запорізької АЕС буде ключовим на першій зустрічі з представниками Росії. Про це він заявив під час переговорів із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

На питання про можливість деокупації станції політико-дипломатичним шляхом Зеленський підтвердив, що це залишається на порядку денному. Він нагадав, що з початку російської окупації ЗАЕС Україна провела низку зустрічей із представниками МАГАТЕ.

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"Ми з самого початку говорили, що поки ми не можемо розблокувати станцію. Це безпека для усього світу. Давайте зробимо усе, щоб під контролем МАГАТЕ наші люди там працювали і щоб там не було російських бойовиків. У принципі, людей зі зброєю, - відзначив Зеленський. - Ми дуже хотіли цього... Не вийшло домовитись з російською стороною", - заявив президент, передає кореспондент УНІАН.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що після захоплення станції там перебували різні підрозділи російської армії, зокрема чеченські формування.

Також Зеленський згадав, що адміністрація президента США Джо Байдена висловлювала Україні застереження щодо атак на енергетичні об'єкти Росії, зокрема нафтові заводи, через можливі ризики.

"Ми з самого початку говорили, що поки ми не можемо розблокувати станцію. Це безпека для усього світу. Давайте зробимо усе, щоб під контролем МАГАТЕ наші люди там працювали і щоб там не було російських бойовиків. У принципі, людей зі зброєю, - відзначив Зеленський. - Ми дуже хотіли цього... Не вийшло домовитись з російською стороною".

Переговори з Путіним та безпека ЗАЕС

Як писав Главред, сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський погодився на переговори із Путіним. Президент України заявив, що піде на такий крок, якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України.

Окрім цього, сьогодні, 4 лютого голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі здійснив візит до України. Він попередив про ядерні ризики через російські обстріли.

Варто також вказати, що ООН вимагає виведення військ РФ з ЗАЕС. У документі зазначається, що Росія як країна-агресор повинна негайно зупинити військову агресію проти України та беззастережно вивести свої війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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