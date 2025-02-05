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"Точні цифри": Зеленський розкрив втрати України - скільки героїв забрала війна

Даяна Швець
5 лютого 2025, 00:10оновлено 5 лютого, 01:48
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Кількість поранень більша, ніж кількість поранених, адже є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені.
Зеленский, ВСУ
Зеленський озвучив втрати України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключове з заяв Зеленського:

  • У війні з РФ загинули 45 100 українських військових
  • Армія окупантів втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими

Президент Володимир Зеленський розкрив втрати захисників України. За його словами, у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових. Водночас 390 тисяч разів військові отримали поранення.

"Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас. 45 100 людей загинули і близько 390 випадків поранень. Уточню: кількість поранень більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 000. Така ситуація, але кількість поранених людей менша", - заявив президент в інтерв'ю Пірсу Моргану

відео дня

Коментуючи втрати Росії, Зеленський заявив, що ворожа армія втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими.

Окрім цього, за словами Зеленського, 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.

"Далі вони мають близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша, і вони не приносять поранених назад, якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності", - підсумував президент.

Водночас, за словами Зеленського, з чисельністю зниклих безвісти і полонених є проблеми: він не може назвати чітку кількість, але Україна працює над цим.

Втрати у війні Росії проти України - що відомо

Як писав Главред, видання The New York Times розкрило втрати ЗСУ на фронті. Зазначається, що підрахунки нібито незалежних спостерігачів, які насправді симпатизують одній зі сторін, все ж таки свідчать, що Росія втрачає приблизно вдвічі більше солдатів.

Президент США Дональд Трамп також назвав нові цифри втрат України та РФ. Очільник Штатів стверджує, що РФ втратила 800 тисяч солдатів у війні проти України.

Особливо січень 2025 року став для окупантів одним із наймасштабніших по втратам. ЗСУ знищили майже 50 тисяч солдат Росії, розповіли в Міноборони.

Більше новин про війну в Україні:

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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